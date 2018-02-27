反年改抗議暫歇 八百壯士：若未協商召20萬人上街頭[更新]

反軍人年改團體27日在立法院外抗爭，遊行至獨派帳棚時欲拆除獨派旗幟，與警方發生衝突，有民眾情緒激動，試圖爬上帳棚。中央社記者孫仲達攝 107年2月27日

（中央社記者黃麗芸、吳欣紜台北27日電）退役上校繆德生今天早上參與反年改抗爭攀牆跌落重傷送醫，反軍人年改團體逾400名成員聚集立院周邊抗議長達近11小時，他們籲年改要協商合法，否則號召20萬人上街頭。



立法院今天開議，預定行政院長賴清德報告施政方針並備質詢。



反軍人年改團體早上衝撞立法院，退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆而不慎摔落地面後失去呼吸心跳，搶救後已經恢復呼吸心跳，但頭部、胸腔都有出血，胸腔也有骨折情形，已轉往加護病房救治。



立法院長蘇嘉全中午宣布散會，賴清德3月2日再報告。賴清德會後受訪表示，原定3月1日行政院會要通過軍人年改方案，經與民進黨立法院黨團溝通後，確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。



反軍人年改團體自今早近6時起群聚立院抗議，訴求建議暫緩審議軍人年改，希望政府履行先前的承諾，先跟退伍軍人團體溝通，但因繆德生摔傷事件，他們號召相關軍公教團體到場聲援，約有420人環繞立法院抗議。



警方也安排約600名警力在場維護秩序，中午過後也在立院青島東路和濟南路兩側擺放拒馬。



八百壯士總指揮吳其樑、副總指揮吳斯懷上午在中國國民黨立法院黨團總召林德福的陪同下，進入立院向蘇嘉全遞交陳情書，立法院方面由林志嘉代為收下。



原本聚集在青島東路的反年改群眾，在下午4時左右突然轉移陣地移動到濟南路，並衝撞濟南路上獨派團體帳篷，有目擊民眾指出，反年改群眾拆除一面獨派旗幟並燒毀，緊接著在下午4時11分要拆除第二面獨派旗幟時，和警方爆發兩波推擠衝突。



隨後約於下午4時30分許，八百壯士活動發起人黃忠義宣布現場活動結束，並說在大家努力下，今天得到少部分成果，但仍將持續監督政府的年改法案執行是否合乎憲法和社會需求，若未採取合法方式進行，他們將有更嚴厲的反應行動。



黃忠義表示，他們這一年多來都一再強調，就是軍改須先協商獲得共識後，再公告送行政院和立法院，但政府迄今仍未進行協商。



他說，若未經協商而通過的年改案都一律不接受，政府若硬要闖關，他們將號召20萬人上街頭抗議。（編輯：陳怡璇/卞金峰）1070227





反軍人年改團體27日下午持續抗爭，拆除濟南路獨派團體帳篷上的旗幟並燒毀，打算拆第二面旗幟時，與警方爆發衝突。中央社記者吳家昇攝 107年2月27日

影片來源：中央社

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