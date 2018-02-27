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柯文哲講話直白 陳菊：不能太離譜

發稿時間：2018/02/27 22:37

最新更新：2018/02/27 23:15

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zoom in 高雄市長陳菊27日接受中央社專訪時說，政壇上很少有台北市長柯文哲這樣非典型的政治人物，講話比較直白，很多發言「如果是我們，不會這樣表達」，當然這樣和柯文哲比起來，「就不是那麼可愛」。中央社記者董俊志攝　107年2月27日高雄市長陳菊27日接受中央社專訪時說，政壇上很少有台北市長柯文哲這樣非典型的政治人物，講話比較直白，很多發言「如果是我們，不會這樣表達」，當然這樣和柯文哲比起來，「就不是那麼可愛」。中央社記者董俊志攝　107年2月27日

高雄市長陳菊專訪2（中央社記者葉素萍、王淑芬高雄27日電）高雄市長陳菊今天坦言，民進黨基層對台北市長柯文哲確有反彈，有人在她的臉書留言，說什麼她要去當總統蔡英文的「桶箍」、要輔選柯文哲，把她罵得要死，她會請選對會成員、副市長史哲到選對會反映基層聲音。

陳菊並說，政壇上很少有柯文哲這樣非典型的政治人物，講話比較直白，但是「有些基本的東西不能太離譜」，相形之下，像她這樣的政治人物，從政久了，講話都比較慎重，「就失去了天真浪漫，不是那麼可愛」；如果黨中央最後決定北市要禮讓柯文哲，她會尊重，但是基層的聲音還是要傳達。

陳菊昨天接受政論節目專訪，直言柯文哲已經讓她不能信任，今天她接受中央社專訪時，再度談及柯文哲。她說，柯文哲當年在北市參選，代表白色、清新的力量，雖然跟民進黨是不同政黨，但是她認為，只要這股力量對台灣社會是正向就好，大家對柯也有很多期待，「我們都是給予高度祝福」，從來也沒批評半句。

陳菊說，北高兩市就有很多不同之處，後來她看到柯文哲對高雄很多批評，「如果你對高雄的發展有深入了解，這樣的批評才能切中要害」。

柯文哲之前曾高分貝批評高雄市政府財務狀況不佳，當時陳菊也曾反擊柯「飽漢不知餓漢饑」，外界認為兩人因此種下心結。陳菊說，她從來不覺得柯文哲是得罪了她，今天台灣社會有另外一股正面清新的力量，希望台灣社會更美好，這些當年充滿熱情支持柯文哲的人，才是重點。

她表示，她在台北市選戰中是旁觀者，因為她不是台北市民、也沒有投票給柯文哲，她的觀點不是那麼重要，重要是當年那麼熱血支持柯的人，他們的觀點才重要。

記者詢問陳菊，她與柯文哲的執政風格的差異，陳菊說，拿她來和柯文哲比較，這是不適切的，「因為我們生命歷程訓練完全不一樣」。

陳菊解釋，她從年輕到現在、從一開始的黨外，在白色恐怖的年代能夠投身或願意投入黨外圈子參與運動的，包括現在她的副市長許立明這些人，都是性格比較叛逆的、不是這麼乖的，當年黨外的新生代也都已經步入初老、中老的階段，她深刻地感受到這幾個世代都經過很嚴格的考驗，沒有什麼人才比這些更可貴。

她說，柯文哲這樣的一個非典型政治人物，好像話講得比較直白，很多發言「如果是我們，不會這樣表達」，當然這樣和柯文哲比起來，「就不是那麼可愛」。（編輯：羅曉荷\許雅靜）1070227

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