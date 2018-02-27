宜嘉彰選情膠著 陳菊：我也很擔心[影]

高雄市長陳菊專訪3（中央社記者葉素萍、程啟峰高雄27日電）年底縣市長是民進黨執政期中考，黨內憂心宜蘭、彰化、嘉義市等地選情，高雄市長陳菊今天接受中央社專訪時說，「我也一樣很擔心啊」，宜蘭在台灣民主發展過程扮演重要角色，「希望我的故鄉宜蘭加油」。



對於外界認為民進黨在2014年縣市長選舉拿下13席已是高峰，今年年底選舉席次將減少，記者詢問陳菊，民進黨輸贏的標準是什麼？



陳菊認為，輸贏的標準，選舉對策委員會應該讓台灣社會清楚，「如果我們執政的若干縣市，讓人民不夠滿意，不願意繼續支持我們，表示我們做得不夠好，民進黨中央當然要深自反省檢討」。



不過，陳菊也說，「有一些地區也不盡然是那麼悲觀」，雖然有些地區表現得不夠亮麗，比較辛苦，但是藍綠在每個地區都有各種派系或內部的問題，不管如何，民進黨從來不是在安逸中長大，從來不是溫室裡的花朵，都是要非常努力。



她強調，與競爭對手比較時，要提出自己好的地方，而不是期待別人更不好或者分裂；民進黨應該提出讓人民信賴的願景，讓大家感動，才能得到人民支持。



至於黨內憂心宜蘭、彰化、嘉義市等縣市長選情，陳菊說，「我也一樣很擔心啊」。



談到宜蘭選情，她說，離開宜蘭超過40年，雖曾返鄉助選，但平常對家鄉很多事也不夠了解，不過，從日據時代蔣渭水的理想，到黨外時期的郭雨新，以及美麗島事件軍法審判8名被告中有兩個宜蘭人，也就是她和林義雄，宜蘭在台灣民主發展的過程扮演重要角色，「我希望我的故鄉宜蘭加油」。（編輯：羅曉荷\許雅靜）1070227





年底縣市長是民進黨執政期中考，黨內憂心宜蘭、彰化、嘉義市等地選情，高雄市長陳菊27日接受中央社專訪時說，「我也一樣很擔心啊」。中央社記者董俊志攝 107年2月27日

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