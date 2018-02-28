松菸園區三度遭人開槍 警：疑同一人指使

台北市松菸文創園區27日下午再傳槍擊案，一名男子對空擊發兩槍，所幸無人受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北松山文創園區昨天再傳槍響，涉案的是有前科22歲郭姓男子，台北市信義警分局今晨從高雄把人帶回偵訊，警方不排除三件槍擊案為同一人主使，疑和土方利益有關。



台北松山文化創意園區昨天下午近3時再度傳槍響，轄區台北市信義警分局偵查隊長車宇基當時受訪時說，一名身穿黑西裝的男子從菸廠路走到文創大樓外開槍，男子犯案時未遮住臉部，並對空鳴3槍後逃離現場。



富邦建設總部位在松山文化創意園區，去年11月1日遭人開槍，同年12月底信義警分局逮捕一名涉案男子；今年1月19日園區外靠近菸廠路附近又再度傳槍擊案，警方當天下午在高鐵台南站逮捕涉嫌開槍的林姓男子。





台北松菸文創園區27日再傳槍響，疑似涉案的郭姓男子晚間攜槍彈向高雄市警察局楠梓分局投案。（警方提供） 中央社記者陳朝福傳真 107年2月27日

外界認為槍擊案疑和土方利益有關，富邦建設當時發布新聞稿提及，所有工程均先發包給大型營造廠擔任總包商，再由總包商將各工程發包給下包商配合施作，富邦無涉各建案土方工程發包過程。



事過1個多月，松山文創園區昨天下午三度傳槍響，信義分局查出，歹徒離開現場後搭車返回高雄，嫌犯是有公共危險等前科的22歲郭男，郭男晚間卻攜槍自行到高雄市警察局投案，信義分局獲報後派員南下，今晨已把人帶回偵訊。



偵查隊長車宇基受訪時說，發生槍擊案後，立即連繫各地警方並進行全面封鎖，歹徒發現無法逃亡和藏匿才攜槍投案，松山園區這幾個月內連續發生三起槍擊案，不排除槍擊案互有關聯，且疑和土方利益有關，已掌握主使人等線索並擴大調查，但郭男開槍動機仍待釐清。（編輯：劉政權）1070228