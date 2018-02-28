孕育台灣獨角獸 陳美伶看好3家新創

國發會主委陳美伶接受中央社專訪表示，目前台灣有3家新創團隊有潛力成為「獨角獸」，有信心2年內孕育出第一家。中央社記者吳家昇攝 107年2月28日
國發會主委陳美伶專訪3（中央社記者陳政偉台北28日電）國發會主委陳美伶表示，目前台灣有3家新創團隊有潛力成為「獨角獸」，有信心2年內孕育出第一家，若這些團隊募資僅差「臨門一腳」，可用產業創新轉型基金挹注。
獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元（約新台幣293億元）以上的新創事業，例如Uber、Airbnb等；根據CB Insights最新統計，全球有228家獨角獸公司，分別來自22個不同國家，其中以美國、中國最多，台灣還沒有。
行政院長賴清德日前強調扶植新創產業（Startup）將成為台灣產業轉型的機會，希望2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業，並帶動未來5年新創事業獲投資金額每年成長新台幣50億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心。
不過，新創要蓬勃發展，須先打通資金、法規、制度等3大關卡。主導「優化新創事業投資環境行動方案」的國家發展委員會主委陳美伶接受中央社專訪時表示，台灣是大陸法系國家，所有法規都以管制角度出發，採正面表列外，還訂了一些甚至超越母法的辦法，加上很多公務員偏保守僵化，以致新創業者十分困擾，「通通卡住了」。
她說，政府改變方法，由下而上、由外而內全面性檢討，已鬆綁200多項法規，但法規鬆綁「不會有截止時間，碰到就要去面對」。
每個人都希望投資穩賺不賠，陳美伶表示，新創的特性就是冒險、挑戰的過程，失敗機率非常高，新創早期找資金非常困難，需要政府扶助，目前有3家新創有潛力成為獨角獸，其中1家可在2年內出現。
至於是哪3家，陳美伶說，由於相關新創仍處於募資階段，為避免影響募資，不便公開，但若新創團隊募資到一定規模，「只差臨門一腳」時，可用產業創新轉型基金挹注，「推它一把」。
她指出，行政院國家發展基金作為扮演資金點火角色及擴大投資新創事業，培育出全球半導體龍頭企業台積電，但以前國發基金因保守評估投資風險，都用「補助」方式扶助新創產業，比較沒有辦法產生刺激效果，「沒有參與感」，為營造台灣天使投資環境，國發基金由補助改為投資。
國發會已匡列5年共10億元「創業天使投資計畫」，同時，為吸引新創申請，國發會通過「國發基金投資策略調整報告」，大幅放寬審議門檻，對單一企業投資上限也由500萬放寬到1000萬元。
「政府也應該有冒險精神」，她說，期望年輕人勇敢去闖，勇於接受挑戰，如果投資300家，有50家成功，總比只投資5家，卻沒有1家存活好。
陳美伶進一步表示，現今發展迅速的物聯網、雲端運算技術，區塊鏈等，對年輕人而言是很大的利基，這些產業共同特色是運用龐大的資料庫，而國內優勢就是大數據，因此，該如何運用創造更多加值，要靠年輕人的創意、創新，並進而創業。（編輯：許雅靜）1070228
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