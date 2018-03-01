賴清德2日施政報告 藍擬表達訴求綠審慎因應

行政院長賴清德2日將到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華、劉冠廷、蔡佳伶台北1日電）行政院長賴清德明天將到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。民進黨團今天說，謹慎因應，會確保讓賴清德上台；國民黨團表示，將針對民生問題「表達訴求」。
立法院2月27日開議，原本預定進行賴清德報告施政方針並備質詢，但反軍人年改團體闖入立法院院區，有人墜樓重傷，立法院長蘇嘉全中午宣布散會，賴清德改在3月2日進行施政報告。
民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，一定會確保讓賴清德順利上台報告、備詢，國民黨團已私下告知會「表達訴求」，不知道國民黨會出什麼招；相信立法院外的反軍改團體也會有一些動作，和國民黨團行動裡應外合，民進黨團將謹慎因應。
中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，明天賴清德上台報告前，黨團會針對民生問題「表達訴求」，強調民進黨的無能與失能，至於具體方式，明天黨團大會討論後會決定。
知情人士透露，國民黨團雖會在賴清德上台報告前有些動作，但最後不會讓賴清德無法上台報告。
時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，希望明天院會順利進行，無論軍人年金改革或物價問題，民眾想知道政府因應措施為何，雖然年改時程現在放慢，但反年改團體和國民黨應該會想知道大方向，若像上次那樣讓賴清德和閣員呆坐在議場，那樣的杯葛沒有意義。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞向中央社記者表示，明天不至於會去杯葛賴清德的報告，但除了行政部門原先同意針對物價、能源政策等三大議題，提出補充書面資料與報告外，也希望這次能針對軍人年金改革部分提出書面資料與報告。（編輯：張均懋）1070301
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