辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫[影]

前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲2日透過影片發表聲明，呼籲婦聯會全部資產回到國庫。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉麗榮台北2日電）久未露面的中華民國婦女聯合會前主委辜嚴倬雲今天透過影片呼籲，婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫。她和她的家屬，及其他婦聯會成員，若有任何不法，請政府依法查辦。
婦聯會的勞軍捐爭議歷經與政府協商破局、被認定為國民黨附隨組織後，黨產會正展開調查，約談婦聯會內部成員和辜家人士。
久未露面的辜嚴倬雲今天罕見透過影片現身，她說很希望在台灣跟大家說明，但她身體不好，狀況很不穩定，醫生還不允許旅途奔波。最近婦聯會的事情，讓她受到很大汙衊，她當時拒絕簽署行政協定時，就已經預料到，但是最近國內的發展，讓她覺得不得不親自對大家說明。
辜嚴倬雲說，她已經97歲，沒有辦法天天澄清不實的傳言，造謠抹黑的速度，遠遠超過她澄清事實的能力，她願意跟國人保證，「我們辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情」，沒有一毛錢放入私人口袋，甚至有時也提錢給婦聯會。
辜嚴倬雲指出，她和她的家屬，及其他婦聯會成員，如有任何不法行為，請政府依法查辦，勿再讓謠言滿天飛。
辜嚴倬雲也說，她必須要還原當時協商時，曾透過參與協商律師提出一個方案，要把全部資產給軍人退撫基金，回歸婦聯會成立時的初衷，因為軍人不分黨派，全心保衛國家，但（方案）沒有被接受。
辜嚴倬雲表示，她現在還是期待，並呼籲現任主委雷倩和婦聯會委員，將全部資產回歸國庫，繼續照顧軍人軍眷，不是給任何黨派。她不但辭去婦聯會所有職務，也辭去四大基金董事長，只求公益與正義，一切為了國家更好。
辜嚴的聲明也指出，婦聯會階段性任務已完成，相信雷倩及其他委員沒有私心，婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫所有，但絕不應也不該轉入任何基金會或其他單位。
對於辜嚴倬雲的聲明，記者致電雷倩，截稿前仍未取得聯繫。
婦聯會無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。
不過，婦聯會內部傳出不同聲音，認為不應簽「認罪協商」契約，婦聯會今年1月31日召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，決定不簽行政契約。協商宣告破局後，黨產會隔天立即開會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，並展開調查。（編輯：黃國倫）1070302
▲影片來源：辜嚴倬雲提供
辜嚴倬雲聲明 葉俊榮：顯示勞軍捐要確實處理
（中央社記者王承中台北2日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲呼籲讓婦聯會全部資產回到國庫，內政部長葉俊榮今天表示，辜嚴倬雲的說法，更顯示勞軍捐議題確實要努力去處理，現在已有程序在進行，就尊重法律程序。
前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲今天透過影片發表聲明表示，呼籲婦聯會主委雷倩與婦聯會會員，讓婦聯會全部資產回到國庫，繼續照顧軍人、軍眷，而不是給任何黨派。
葉俊榮下午列席立法院總質詢前受訪表示，辜嚴倬雲現在已經不是婦聯會主委，會再去了解辜嚴倬雲的想法。
他說，婦聯會的議題，不管是財務上、組織上都要處理，辜嚴倬雲的說法，更顯示勞軍捐這樣的議題確實是要努力去處理。現在已有程序在進行，就尊重法律程序。（編輯：張均懋）1070302
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