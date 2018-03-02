川普擬重稅開鍘 亞洲鋼鋁企股價全倒

美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵具爭議性的懲罰關稅，引發亞洲鋼企和鋁企股價一面倒。（中央社檔案照片）

（中央社香港2日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵具爭議性的懲罰關稅，引發亞洲鋼企和鋁企股價今天一面倒。分析師認為，這項措施牽動的後續反應，較令人擔憂。



川普昨天宣布，將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的關稅，以實現他的「美國優先」競選承諾。川普競選時表示，將保護美國就業免於遭受他所稱不公平貿易行為的傷害。



法新社報導，川普宣布的消息在全球各地引起憤怒，甚至他所屬的美國共和黨內部也傳出不滿。外界警告，這可能掀起痛苦的全球貿易戰。



全球股市原本已擔心美國利率攀升而戰戰兢兢，如今更應聲下挫。亞洲股市今天由鋼品和鋁品製造商和使用這些金屬的企業股價領跌。



南韓最大鋼企浦項鋼鐵（POSCO）的股價今天重挫3.6%，南韓現代鋼鐵公司（Hyundai Steel）股價也跌3%。



日本鋼企新日鐵住金公司（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.）股價今天下挫3.8%，規模較小的對手JFE控股公司（JFE Holdings）跌2.8%。在澳洲股市掛牌的礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）股價則下滑1.3%。



日本汽車製造業巨擘豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）今天警告，汽車產業將受到新關稅的傷害，且在美國販售的車輛價格將因此大漲。



豐田汽車股價今天收低2.4%，日本另兩大車廠本田汽車公司（Honda Motor Co.）和日產汽車公司（Nissan Motor Co.）股價分別下跌3.8%和1.4%。



在上海股市，中國鋁業股份有限公司股價下滑逾2%，寶山鋼鐵股份有限公司股價重挫3.9%。



分析師指出，消息宣布後，相關產業股價立即大跌，但投資人主要擔心的是對未來的影響。



雪梨Fat Prophets資源分析師倫諾克斯（David Lennox）告訴法新社：「整體而言我們認為，構成危險的並非實際關稅本身，而是後續反應的感染效應。」



他表示：「我們還不知道相關細節，重點是受關稅影響的國家會如何反應，他們將在哪些項目報復？如何報復？這將會發生，人們擔心的也是這點。」



他還說：「如果所有國家都不反擊，忍耐吞下，事情就會告一段落。可憐的美國購買的進口鋼鐵將更昂貴，製造產品的成本也將升高。」



IBK Investment Securities分析師韓宇根（Han Yu-gun，音譯）同樣表示：「這個行動對於美國企業的傷害，將大於對南韓企業。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070302



延伸閱讀》川普將對鋼鋁製品徵高關稅 歐盟加拿大反彈



延伸閱讀》美對鋼鋁製品課高關稅 經濟部：有損自由貿易