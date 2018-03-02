統一發票200元六獎 107年上半年多開兩組

財政部宣布，民國107年上半年度統一發票新台幣200元的六獎將增加2組中獎號碼，中獎組數由3組增為5組。（中央社檔案照片）
（中央社記者蔡怡杼台北2日電）民眾小確幸變多了。財政部今天宣布，今年上半年度統一發票新台幣200元的六獎將增加2組中獎號碼，中獎組數由3組增為5組，中獎率提高至千分之5，即3月25日統一發票1-2月期開獎時就適用。
財政部今天公布民國107年各期統一發票中獎獎別及組數，財政部賦稅署表示自107年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，無實體電子發票（雲端發票）專屬100萬元獎15組、2000元獎1萬組，與現行維持不變，另外，上半年度增開六獎2組。
即調整後，今年上半年1-2月期、3-4月期以及5-6月期的統一發票200元六獎中獎組數，將從3組增為5組，中獎機率將從千分之3增為千分之5。
賦稅署表示，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數時，是依前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，107年上半年度增開六獎組數2組。（編輯：林沂鋒）1070302
延伸閱讀》統一發票11-12月千萬獎清冊 最低只花25元
延伸閱讀》統一發票9-10月千萬獎 記得3/5前要兌領