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統一發票200元六獎 107年上半年多開兩組

發稿時間：2018/03/02 17:29

最新更新：2018/03/02 17:45

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財政部宣布，民國107年上半年度統一發票新台幣200元的六獎將增加2組中獎號碼，中獎組數由3組增為5組。（中央社檔案照片）財政部宣布，民國107年上半年度統一發票新台幣200元的六獎將增加2組中獎號碼，中獎組數由3組增為5組。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）民眾小確幸變多了。財政部今天宣布，今年上半年度統一發票新台幣200元的六獎將增加2組中獎號碼，中獎組數由3組增為5組，中獎率提高至千分之5，即3月25日統一發票1-2月期開獎時就適用。

財政部今天公布民國107年各期統一發票中獎獎別及組數，財政部賦稅署表示自107年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，無實體電子發票（雲端發票）專屬100萬元獎15組、2000元獎1萬組，與現行維持不變，另外，上半年度增開六獎2組。

即調整後，今年上半年1-2月期、3-4月期以及5-6月期的統一發票200元六獎中獎組數，將從3組增為5組，中獎機率將從千分之3增為千分之5。

賦稅署表示，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數時，是依前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，107年上半年度增開六獎組數2組。（編輯：林沂鋒）1070302

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