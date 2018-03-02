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美對鋼鋁課高關稅 川普：貿易戰是好事

發稿時間：2018/03/02 20:57

最新更新：2018/03/02 21:51

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美國總統川普宣布將對進口鋼鋁製品加徵高額關稅後，2日推文表示：「貿易戰是件好事。」（中央社檔案照片）美國總統川普宣布將對進口鋼鋁製品加徵高額關稅後，2日推文表示：「貿易戰是件好事。」（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普宣布美國下週將對進口鋼鐵製品課徵25%關稅，對進口鋁材課徵10%關稅後，今天推文表示：「貿易戰是件好事，容易取勝。」

推文中說：「當一個國家（美國）跟幾乎每個國家做生意都賠錢，損失數以十億計美元，貿易戰是件好事，容易取勝。」

「譬如說，我們跟某個國家做生意，先付頭期款1000億美元，他們拿翹了，不再與我們做生意。那我們就贏大了，很容易！」

川普昨天宣布對進口鋼鐵和鋁製品課徵高關稅，引發可能爆發貿易戰的疑慮，重挫全球股市，加拿大、歐洲聯盟、澳洲、墨西哥和中國紛紛憤怒以對。（譯者：陳政一）1070302



美對鋼鋁課高關稅 陸指不利全球貿易

（中央社台北2日電）美國總統川普表示要對進口鋼鋁製品加徵高額關稅後，中國外交部回應，如果各國都仿效美國的做法，全球貿易將因此受害。

中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上做上述表示。她還說，中國國家主席習近平的首席經濟智囊劉鶴1日與白宮官員就經濟議題建設性的交換了看法。

美國總統川普在美國時間1日表示，將在下週對進口鋼鐵製品加徵25%關稅，對進口鋁製品課稅10%，外界憂心可能引發全球貿易戰，歐盟及加拿大都已對此表達反彈。

劉鶴深受習近平重用，目前是中共中央政治局委員、中共中央財經領導小組辦公室主任。他從2月27日到3月3日訪美，就中美關係和兩國經貿領域合作與美方交換意見，外界認為，劉鶴此行主要是力求避免中美貿易戰。（編輯：張淑伶/林克倫）1070302

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