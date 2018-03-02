美對鋼鋁課高關稅 川普：貿易戰是好事

美國總統川普宣布將對進口鋼鋁製品加徵高額關稅後，2日推文表示：「貿易戰是件好事。」（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普宣布美國下週將對進口鋼鐵製品課徵25%關稅，對進口鋁材課徵10%關稅後，今天推文表示：「貿易戰是件好事，容易取勝。」



推文中說：「當一個國家（美國）跟幾乎每個國家做生意都賠錢，損失數以十億計美元，貿易戰是件好事，容易取勝。」



「譬如說，我們跟某個國家做生意，先付頭期款1000億美元，他們拿翹了，不再與我們做生意。那我們就贏大了，很容易！」



川普昨天宣布對進口鋼鐵和鋁製品課徵高關稅，引發可能爆發貿易戰的疑慮，重挫全球股市，加拿大、歐洲聯盟、澳洲、墨西哥和中國紛紛憤怒以對。（譯者：陳政一）1070302





When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月2日

美對鋼鋁課高關稅 陸指不利全球貿易（中央社台北2日電）美國總統川普表示要對進口鋼鋁製品加徵高額關稅後，中國外交部回應，如果各國都仿效美國的做法，全球貿易將因此受害。中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上做上述表示。她還說，中國國家主席習近平的首席經濟智囊劉鶴1日與白宮官員就經濟議題建設性的交換了看法。美國總統川普在美國時間1日表示，將在下週對進口鋼鐵製品加徵25%關稅，對進口鋁製品課稅10%，外界憂心可能引發全球貿易戰，歐盟及加拿大都已對此表達反彈。劉鶴深受習近平重用，目前是中共中央政治局委員、中共中央財經領導小組辦公室主任。他從2月27日到3月3日訪美，就中美關係和兩國經貿領域合作與美方交換意見，外界認為，劉鶴此行主要是力求避免中美貿易戰。（編輯：張淑伶/林克倫）1070302