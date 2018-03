美對鋼鋁課高關稅 川普：貿易戰是好事

(中央社華盛頓2日綜合外電報導)美國總統川普宣布美國下週將對進口鋼鐵製品課徵25%關稅,對進口鋁材課徵10%關稅後,今天推文表示:「貿易戰是件好事,容易取勝。」



推文中說:「當一個國家(美國)跟幾乎每個國家做生意都賠錢,損失數以十億計美元,貿易戰是件好事,容易取勝。」



「譬如說,我們跟某個國家做生意,先付頭期款1000億美元,他們拿翹了,不再與我們做生意。那我們就贏大了,很容易!」



川普昨天宣布對進口鋼鐵和鋁製品課徵高關稅,引發可能爆發貿易戰的疑慮,重挫全球股市,加拿大、歐洲聯盟、澳洲、墨西哥和中國紛紛憤怒以對。(譯者:陳政一)1070302





When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!