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川普祭關稅貿易戰 IMF：美損人不利己

發稿時間：2018/03/03 06:02

最新更新：2018/03/03 07:17

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美國總統川普1日宣布下週將啟動對進口鋼鐵及鋁課徵防衛性關稅，他2日透過推特稱，「貿易戰爭是好事」，還指出美國能「輕鬆取勝」。（中央社檔案照片）美國總統川普1日宣布下週將啟動對進口鋼鐵及鋁課徵防衛性關稅，他2日透過推特稱，「貿易戰爭是好事」，還指出美國能「輕鬆取勝」。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓2日專電）美國總統川普再度揚言祭關稅手段的貿易戰，國際貨幣基金（IMF）今天發表聲明，罕見地直接點名「美國總統」的做法，不但傷害其他國家，也讓美國自身經濟受創。

IMF發言人萊斯（Gerry Rice）透過書面聲明，表達IMF對各國恐將效法美國、掀起全球關稅壁壘貿易戰的擔憂。

萊斯在沒有提到川普名字的情況下指出，美國總統將宣布的進口限制，不但可能對其他國家造成傷害，對美國自身經濟、包括主要使用鋼鐵及鋁這類原物料的製造業及建築業在內，也會受重創。

川普今天透過推特稱，「貿易戰爭是好事」，還指出美國能「輕鬆取勝」，儘管這不是白宮正式聲明，但就在他昨天宣布下週將啟動對進口鋼鐵及鋁課徵防衛性關稅後，多國股市、包括美股都出現震盪下跌情況，美國更遭各國群起圍剿，IMF也無法輕忽川普的推文，更對貿易戰恐將重創全球經濟復甦憂慮不已。

萊斯說，IMF鼓勵美國及貿易夥伴以建設性方式合作，減少貿易障礙，解決貿易分歧，而不是採取這種關稅制裁的緊急措施。

川普並非第一個企圖藉課徵關稅手段、保護自身產業的美國總統。

根據「外交政策」雜誌，2002年，時任總統小布希對鋼鐵進口課徵最多30%關稅，不但遭世界貿易組織（WTO）判定違反WTO規則，多國還展開貿易報復，造成美國產品出口受創，而美國的鋼鐵產業也未因此受惠，統計顯示，當時造成美國鋼鐵業流失20萬個就業機會。（編輯：徐睿承）1070303

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