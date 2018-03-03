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大谷翔平三振秀技驚四座 所有球種都用上

發稿時間：2018/03/03 09:00

最新更新：2018/03/03 09:10

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zoom in 大聯盟洛杉磯天使隊日本球星大谷翔平在熱身賽的第2場先發，面對12名打者當中三振掉8人，技驚四座。（共同社提供）大聯盟洛杉磯天使隊日本球星大谷翔平在熱身賽的第2場先發，面對12名打者當中三振掉8人，技驚四座。（共同社提供）

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職棒MLB春訓熱身賽，日本棒壇「二刀流」超級球星大谷翔平第2場先發，面對12名打者當中三振掉8人，技驚四座。大谷翔平賽後說：「所有球種都能投進好球帶。」

法新社報導，大谷翔平所屬的洛杉磯天使隊今天兵分二路打熱身賽，他在客場對密爾瓦基釀酒人隊的比賽中先發，投2.2局失2分。

23歲的大谷翔平是美國職棒繼貝比魯斯（Babe Ruth）之後，近百年來再次有人同時挑戰打者與投手一級水準，他先前效力日本職棒日本火腿鬥士隊5個球季，2016年拿下總冠軍。

根據天使隊官網，大谷翔平在季前熱身賽第2場先發，共投52球，快速直球與第二球種控制一樣好，只有一名打者能夠命中球心。

大谷翔平2場熱身賽加起來共投4局，2月24日他同樣面對釀酒人，投1.1局送出2次三振、1次四壞保送、被敲2支安打包括全壘打。

大谷翔平昨天對舊金山巨人之戰沒有上場打擊，天使隊目前計畫，他先發投球的前後兩天都會休息，不會擔任打者，開季之後也可能按照這個計畫進行。

總教練索西亞（Mike Scioscia）表示：「開季之後我們必定會更加緊密觀察，畢竟投球要花費龐大的心力，這很可能壓縮他打擊的機會。不過我們還是會保持彈性。」

索西亞說，大谷翔平除了先發投手、指定打擊之外，不會擔任後援投手，儘管這樣的調度會使天使隊占掉一個指定打擊的位置。

天使官網報導，大谷翔平表示：「跟上次先發比起來，我今天所有的球種都能投進好球帶，我還需要加強變化球的角度與進壘時機，不過跟上次比起來已經有進步。」

根據官網，大谷翔平今天用上了4種球種，包括直球、滑球、指叉球、曲球。捕手李維拉（Rene Rivera）說，大谷今天滑球「很漂亮」。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070303

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