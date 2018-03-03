陸政協報告涉台內容 陸委會籲對岸正視現實

中國全國政協第13屆第一次會議3日下午在人民大會堂開幕，一年一度的中國全國「兩會」也宣告啟動。中央社記者邱國強北京攝 107年3月3日
（中央社台北3日電）中國第13屆全國政協第一次會議今天開幕，針對其工作報告中涉台內容，行政院大陸委員會今天表示，兩岸關係的良性互動不是僅台灣單方的責任，呼籲對岸應正視現實、務實解決問題。
中國全國政協主席俞正聲今天在工作的報告中，未來一年展望中的涉台部分，僅有「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女『共擔民族大義、共圓中國夢』」30個字。
陸委會表示，已注意到對岸重申其相關政治主張的談話，並強調政府致力台海和平穩定發展，維護國家主權、尊嚴與民眾福祉的政策一貫。
陸委會表示，兩岸關係的良性互動不是僅台灣單方的責任，呼籲對岸應正視現實，採取正面的思考與作為，排除政治企圖的對台作為，同時透過溝通化解分歧，這些才真正有助於雙邊善意互動的開展，與務實解決兩岸問題的可能。
與往年相較，今年全國政協報告涉台篇幅大減，也未提到「九二共識」及反台獨的字眼，且罕見地併入涉港澳僑內容，再度讓人產生國務院台辦與港澳辦可能合併的聯想。
港媒日前報導，中國國務院台辦與港澳辦可能在大陸「深化黨和國家機構改革方案」中合併。有台灣學者認為，中國此舉意圖將台灣議題港澳化。（編輯：張淑伶）1070303
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