槍殺早餐店老闆娘 蕭嫌駕車墜海身亡

警方表示，高雄市旗山區早餐店老闆娘命案在逃蕭姓凶嫌，4日在高雄興達港駕車墜海，送醫不治。圖為墜海車輛。（高雄湖內警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市旗山區早餐店老闆娘命案在逃蕭姓凶嫌，今天一早在高雄興達港駕車墜海，警消據報前往搜尋約兩小時後將人車打撈上岸，車內駕駛送醫不治，經警方確認死者是蕭嫌。



高市旗山區一家早餐店3日一早發生槍擊命案，45歲的蕭姓男子懷疑越南籍阮氏前妻有外遇，遷怒收留前妻的早餐店越南籍陳姓老闆娘，3日一早持槍闖進店內，怒嗆陳女後朝對方眉心開一槍，再朝在店內工作的前妻連開2槍，其中1槍卡彈，蕭男隨後騎機車逃逸，陳女送醫不治。



案發後，旗山警分局調閱早餐店附近路口監視錄影帶，掌握蕭男行蹤，展開追緝。



高市消防局上午7時14分獲報，高雄市茄萣區興達港海面有輛白色自小客車墜海，警消派出多名潛水人員及多艘救生艇前往搜尋，於上午9時22分尋獲駕駛，9時28分將他打撈上岸，經送醫仍回天乏術，警消隨後也將墜海車輛打撈上岸。





高雄市旗山區早餐店老闆娘命案在逃蕭姓凶嫌，4日在高雄興達港駕車墜海，警消獲報前往並將人車打撈上岸，車內駕駛經警方確認為蕭嫌，送醫不治。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年3月4日

轄區湖內警分局依墜海車輛車號查出車主為蕭男，隨即通報旗山警分局到場，確認墜海溺斃的駕駛是蕭男無誤，打撈上岸的車輛也是蕭男的車子。警方將通知蕭男家屬指認，並報請檢方相驗死因。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070304