因應北農休市衝擊 雲林促銷購貯耕除[影]

（中央社記者葉子綱雲林縣5日電）北農休市衝擊農產銷售及價格，尤其是葉菜類受衝擊最大，雲林縣政府今天宣布，加強促銷、購貯、團膳、營養午餐、長青食堂等加購，全力護農分散供應，保障農民權益。
台北農產運銷公司果菜拍賣市場接連休市，加上氣候溫暖蔬菜成長快速，引發農產拍賣爆量價跌，尤其葉菜類受衝擊最大，菜農叫苦連天，雲林縣政府上午召集雲林縣農會、鄉鎮農會、合作社及產銷團體等，召開應變會議。
雲林縣長李進勇宣布因應措施，5日至7日北農休市，請台北市政府往後除了農曆春節之外，不能再有連休3天情事，這3天生產的不耐儲存葉菜類，協調縣內果菜市場和共同運銷農民團體加購和貯存，有關預冷補助經費，將由縣府、農民團體及農民各負擔1/3。
李進勇並說，由縣府帶頭，請教育處行文各所轄學校，這3天營養午餐配菜以葉菜類為主，縣府也會加購葉菜類送縣內長青食堂食用。
李進勇表示，緊急洽請行政院農業委員會農糧署補助耕除經費，耕除作物以葉菜類為主，縣府並加強宣導及促銷蔬果的行動，分散蔬菜供應，保障農民權益。
雲林縣政府農業處統計，北農12天內2度連休3天，讓原本送往拍賣量一天1600公噸，3天休市就爆量累積超過3000公噸，導致蔬菜價格慘跌，農民損失慘重。
李進勇表示，已向台北農產運輸公司反映，盼能於6日恢復拍賣，獲得要更改原訂休市有難度的回應，但雲縣府會持續加強溝通。至於外界認為是人為因素所致，他認為，全力護農為重，不需要口水戰。（編輯：唐聲揚）1070305
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