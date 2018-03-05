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繆德生反年改抗議摔傷腦死 家屬同意拔管

發稿時間：2018/03/05 17:05

最新更新：2018/03/05 20:43

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zoom in 退役上校繆德生2月27日早上參與反年改抗爭攀牆跌落重傷送醫，經過數天搶救後，家屬5日下午3時許決定同意拔管。（圖取自繆德生臉書www.facebook.com/）退役上校繆德生2月27日早上參與反年改抗爭攀牆跌落重傷送醫，經過數天搶救後，家屬5日下午3時許決定同意拔管。（圖取自繆德生臉書www.facebook.com/）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）退役上校繆德生2月27日早上參與反年改抗爭攀牆跌落重傷送醫，經過數天搶救後，家屬今天下午3時許決定同意拔管。警方表示，後續將請家屬製作筆錄，再報請檢察官相驗。

反軍人年改團體2月27日早上衝撞立法院，繆德生因攀爬青島東路建物圍牆而不慎摔落地面，現場失去呼吸心跳，經緊急搶救後恢復，但頭部及胸腔出血、胸腔骨折，轉往台大加護病房持續救治。

經過數日搶救，台大醫院今天宣布繆德生腦死，家屬約於下午2時50分左右同意拔管。

轄區台北市警察局中正一分局也證實收到相關消息，後續將請繆德生家屬製作筆錄，再報請檢察官擇期相驗。（編輯：李亨山）1070305

謝謝一路陪伴、關心的朋友，特別是醫界、警方等相關單位，處置得宜，銘感在心、特此致謝。事發當天確診腦幹受損嚴重，醫師提出積極作為(如手術)，但有極高機率立即終結父親生命，且醫生叮囑僅能一時緩和病徵，無法逆轉腦幹損傷。為不放棄任何可能，親友...

Miao妙妙貼上了 2018年3月5日



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