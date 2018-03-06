鈴木一朗可望重回西雅圖 合約接近談妥

美國多家媒體報導，日本棒球界傳奇人物鈴木一朗與前東家西雅圖水手可望簽下一年合約。（共同社提供）
（中央社西雅圖5日綜合外電報導）美國多家媒體報導，日本棒球界傳奇人物、44歲鈴木一朗與前東家西雅圖水手可望簽下一年合約，鈴木一朗重回西雅圖的態勢逐漸明朗。
「今日美國報」記者奈騰格爾（Bob Nightengale）率先報導，水手即將找回鈴木一朗。鈴木一朗在2001年到2012年效力水手，10次入選明星賽、10度獲得金手套獎。
路透社報導，水手隊4名主力外野手有3人最近受到傷勢困擾，球隊有意增加外野人手。有媒體報導，鈴木一朗與水手的合約最快今天就可能敲定。
鈴木一朗在美國職棒MLB征戰17年，大部分時間效力水手。先前在日本職棒9年、敲出1278支安打，2001年鈴木一朗以27歲的年齡挑戰大聯盟，當年是美聯年度新人王、MVP雙料得主，2004年單季262支安打寫下大聯盟紀錄。
水手隊2012年季中將鈴木一朗交易到紐約洋基，他效力洋基2年半之後，最近3年在邁阿密馬林魚打球。鈴木一朗在大聯盟生涯打擊率3成12，累計3080支安打。
鈴木一朗去年在馬林魚擔任替補外野手，共出賽136場，打擊率2成55，另有3支全壘打、20分打點，季後成為自由球員。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070306
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