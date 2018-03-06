花蓮強震善款22億 拚14個月建好永久屋

花蓮強震發生後，累計善款近新台幣22億元。花蓮縣政府針對房屋倒塌受災戶，計畫在14個月內建好永久屋。圖為雲門翠堤大樓夷平後情形。中央社記者李先鳳攝 107年3月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮強震發生後，累計善款近新台幣22億元。花蓮縣政府針對房屋倒塌受災戶，計畫在14個月內建好永久屋。縣長傅崐萁說，採取各項措施幫助產業界恢復信心，早日邁向復甦之路。



花蓮大地震今天屆滿一個月，隨著倒塌建物全部夷平，民眾生活也逐漸回到常軌，但倒塌的195戶的重建工作正要開始。



傅崐萁今天在縣府媒體受訪表示，針對災民提供「異地重建」、「自行覓地重建」及「領取救助金」方案自由選擇。選擇領取救助金的災民可比照公共工程委員會興建公共住宅補助的均價每坪11萬元，房屋已拆除的原址，縣政府將以公告現值價格收購。



傅崐萁說，協助在地震中因房屋倒塌拆除而無家可歸的災民有一個安居之所，災戶重建選址在新城鄉北埔火車站前的縣有地，重建的原則是一坪換一坪，近期內公開招標，預估14個月內完成具避震標章的永久屋。



此外，現階段受災戶都有每月生活費及租屋補助；若有民眾房屋龜裂等受損、屋內用品毀壞嚴重，花蓮縣政府也將協助修復和提供協助。



傅崐萁說，地震震垮不只4處的房子，還有觀光、石材產業，損失近百億元，重建工作除幫災民蓋回房子，還有觀光產業的振興，希望國人能多到花蓮旅遊，會採取各項措施幫助產業界恢復信心，早日邁向復甦之路。（編輯：孫承武）1070306





花蓮強震6日屆滿一個月，花蓮縣政府針對房屋倒塌受災戶，計畫14個月內完成具避震標章的永久屋。圖為吾居吾宿大樓夷平後情形。中央社記者李先鳳攝 107年3月6日

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