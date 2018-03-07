菜價風波吳音寧神隱 陳景峻批遇事應負責

台北果菜市場休市導致蔬菜價格崩跌，農民叫苦連天，台北農產運銷公司董事長、北市副市長陳景峻（左）7日舉行記者會，說明8日開市因應措施，受邀的北農總經理吳音寧未出席記者會。中央社記者王飛華攝 107年3月7日