恢復交易前夕 北農董座總座各跑各的行程[影]

台北果菜市場8日開市恢復交易，台北農產運銷公司總經理吳音寧（左2）與行政院農業委員會副主委陳吉仲（右）7日晚間一同現身，吳音寧向媒體說明開市準備情形。中央社記者孫仲達攝 107年3月7日

（中央社台北7日電）元宵節後3天連休結束，台北果菜市場明天恢復交易，台北農產運銷公司總經理吳音寧今晚終於公開露面，但她與董事長陳景峻今晚到明早各自一前一後視察蔬果整備與拍賣情形，行程不同框。



農委會今晚發布採訪通知指出，副主委陳吉仲晚間9時30分率農糧署赴萬大路的台北市果菜市場，北農總經理吳音寧將簡報明日恢復交易準備情形，大約9時20分，兩人抵達果菜市場行政大樓，但不見北農董座陳景峻的蹤影。



吳音寧告訴在場的媒體記者，她身為總經理，會做好明天果菜拍賣前的最好準備。





元宵節後3天連休結束，台北果菜市場8日將恢復交易，台北市副市長兼北農董事長陳景峻（前右）7日晚間11時30分赴萬大路的台北市果菜市場，視察恢復交易準備情形，前左為台北農產運銷公司總經理吳音寧。中央社記者孫仲達攝 107年3月7日

台北市副市長兼北農董事長陳景峻則告訴中央社記者，對於吳音寧8日晚間要出面說明一事，在農委會採訪通知發出前毫不知情，吳音寧未報備也未告知。



根據北市府通知，陳景峻關心台北果菜市場各項因應措施執行情形，今晚11時30分在果菜市場行政大樓前視察農產品到貨量及進場秩序，明天上午6時30分在同地點視察批發價格，慰勉北農拍賣員工及感謝承銷商共同協助。



但是，北農也發出通知，明天上午10時30分在民族東路北農會議室，由吳音寧說明因應休市及3月8日的整體市場狀況。



吳音寧被外界質疑神隱多日，陳景峻、台北市市場處長許玄謀今天下午召開記者會，說明8日開市因應措施，結果吳音寧缺席，讓陳景峻當場表達不滿。



台北果菜市場2月24日至26日連休3天，27日開市時蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，較平時交易量的1600公噸至1800公噸多出千噸，蔬菜價格也因此下跌，農民叫苦連天。3月5日至7日又休市3天，將於明天恢復交易。（編輯：陳清芳/黃瑞弘）1070307





影片來源：中央社

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