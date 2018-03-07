台電大林機組2度跳機 供電再亮橘燈

台電大林新1號機5日故障解聯後，6日恢復供電，但7日上午因為不明原因再度跳機。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅娟台北7日電）台電大林新1號機5日故障解聯後，6日恢復供電，但今天上午因為不明原因再度跳機，加上台中5號機故障，影響供電能力135萬瓩，尖峰用電量為2846.88萬瓩，備轉容量率僅4.49%，再度亮起供電警戒橘燈。
今晚入夜後有道鋒面接近，8日到10日清晨受強烈大陸冷氣團影響，大台北低溫探10到12度，沿海空曠地區低溫探9度。雖然氣溫下降，不過台電今天尖峰用電量來到2846.88萬瓩，備轉容量率4.49%，再度亮起供電警戒的橘燈。
根據台電統計資料，今天已經刷新歷年3月用電紀錄，登上第二；而今年3月5日因為大林新1號機及麥寮汽電共生A號機故障，尖峰用電量為2946萬瓩，仍高踞歷年3月用電量第一名，備轉容量率3.49%，則創下今年新低紀錄。
台電副中央調度監鄭有財接受訪問時表示，今天早上原本預估供電為吃緊的黃燈，備轉容量率在6%以上，不過5日因水牆管漏水而故障的大林新1號機，6日雖然順利併聯發電，今天上午10時17分再度解聯，故障原因不明。
鄭有財指出，另一部故障機組則是台中5號機，因為水牆管發生漏水，申請故障檢修，按照既定期程到9日可以正常發電。
但是少了大林新1號機80萬瓩，及台中5號機55萬瓩，即使因為氣溫下降，減少用電100萬瓩，仍然亮起供電警戒的橘燈，台電估計，因為兩部機組故障，明天也可能是供電警戒的橘燈，備轉容量率預估只有5.15%。
備轉容量率燈號分為供電充裕綠燈（備轉容量率大於等於10%）、供電吃緊黃燈（備轉容量率10%到6%間）、供電緊戒橘燈（備轉容量率小於等於6%）、限電警戒紅燈（備轉容量90萬瓩以下）與限電準備黑燈（備轉容量50萬瓩以下）。（編輯：林沂鋒）1070307
延伸閱讀》經濟部：電價4月決定漲不漲 最高漲幅不超過3%
延伸閱讀》節電小撇步 一年省下逾千元