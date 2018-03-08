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川普將簽關稅文件 百位同黨眾議員擔憂

發稿時間：2018/03/08 07:53

最新更新：2018/03/08 08:21

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美國總統川普預計8日正式簽署關稅文件，對鋼鋁進口產品課徵高關稅，107位共和黨籍眾議員7日致函川普，表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。（中央社檔案照片） 美國總統川普預計8日正式簽署關稅文件，對鋼鋁進口產品課徵高關稅，107位共和黨籍眾議員7日致函川普，表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統川普預計明天正式簽署關稅文件，對鋼鋁進口產品課徵高關稅。擔憂引爆國際貿易戰，107位共和黨籍眾議員今天致函川普，表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。

川普上週公開宣布將對鋼鋁進口產品課徵高關稅。紐約時報、華爾街日報等媒體今天引述消息人士的話指出，川普預計明天正式簽署文件。

但這項政策顯然並未獲得自己人的支持，白宮經濟顧問寇恩（Gary Cohn）昨天就因為不贊成這項政策，宣布辭職走人，

同屬共和黨的美國國會議員，也對川普這項政策感到擔憂。聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）公開反對並警告保護主義措施可能引發貿易戰，恐帶來「意想不到的結果」，107名共和黨籍聯邦眾議員今天也共同連署表示憂慮。

眾議院歲入委員會（Ways and Means Committee）今天發出新聞稿指出，歲入委員會主席布雷迪（Kevin Brady）與歲入委員會貿易小組（Trade Subcommittee）主席賴赫特（Dave Reichert）與其他105位共和黨籍眾議員認為，應當對包括中國與其他不公平貿易夥伴採取行動，但也擔心關稅課徵可能損及美國的就業、製造業與消費者。

在這封給川普的公開信中，布雷迪表示，讚賞川普起身對抗不公平交易，也願意和川普一起採取強硬行動，確保美國安全與經濟強勁。

但信函中也對鋼鋁進口關稅一事感到擔憂，表示關稅將使美國企業競爭力下降，也對美國消費者不利。任何關稅的課徵，都應該是有針對性的解決因不公平貿易造成的扭曲，並減少對美國企業和消費者的負面影響。（編輯：屈享平）1070308



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