川普將簽關稅文件 百位同黨眾議員擔憂

(中央社記者江今葉華盛頓7日專電)美國總統川普預計明天正式簽署關稅文件,對鋼鋁進口產品課徵高關稅。擔憂引爆國際貿易戰,107位共和黨籍眾議員今天致函川普,表達對這項政策損害美國經濟的憂慮。



川普上週公開宣布將對鋼鋁進口產品課徵高關稅。紐約時報、華爾街日報等媒體今天引述消息人士的話指出,川普預計明天正式簽署文件。



但這項政策顯然並未獲得自己人的支持,白宮經濟顧問寇恩(Gary Cohn)昨天就因為不贊成這項政策,宣布辭職走人,



同屬共和黨的美國國會議員,也對川普這項政策感到擔憂。聯邦眾議院議長萊恩(Paul Ryan)公開反對並警告保護主義措施可能引發貿易戰,恐帶來「意想不到的結果」,107名共和黨籍聯邦眾議員今天也共同連署表示憂慮。



眾議院歲入委員會(Ways and Means Committee)今天發出新聞稿指出,歲入委員會主席布雷迪(Kevin Brady)與歲入委員會貿易小組(Trade Subcommittee)主席賴赫特(Dave Reichert)與其他105位共和黨籍眾議員認為,應當對包括中國與其他不公平貿易夥伴採取行動,但也擔心關稅課徵可能損及美國的就業、製造業與消費者。



在這封給川普的公開信中,布雷迪表示,讚賞川普起身對抗不公平交易,也願意和川普一起採取強硬行動,確保美國安全與經濟強勁。



但信函中也對鋼鋁進口關稅一事感到擔憂,表示關稅將使美國企業競爭力下降,也對美國消費者不利。任何關稅的課徵,都應該是有針對性的解決因不公平貿易造成的扭曲,並減少對美國企業和消費者的負面影響。(編輯:屈享平)1070308





BREAKING: 107 House Republicans sent a letter to POTUS reinforcing the need to take action against unfair trading partners while expressing concerns that broad tariffs could harm America's workers, manufacturers, and consumers. https://t.co/HTgqXVCVpX