鈴木一朗回水手 笑稱盼以投手與大谷翔平對決

旅美的日本棒球明星鈴木一朗（左）重回西雅圖水手隊，跟大谷翔平（右）將有19場對戰。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者黃名璽東京8日專電）旅美的日本棒球明星鈴木一朗重回西雅圖水手隊，跟另一位在美國發展的日本球星大谷翔平同屬美國聯盟，將有19場對戰，鈴木一朗笑稱，如果可以，希望以投手身分跟大谷對決。



現年44歲的鈴木一朗與前東家西雅圖水手隊，簽下一年75萬美元合約，且依據表現，可提高到200萬美元。



日本每日體育報導，鈴木一朗在記者會上談到效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平說，他過去與大谷私下碰過幾次面，去年12月大谷加盟天使隊時，兩人也有互傳訊息。



鈴木一朗說，他的年齡比大谷大21歲，說兩人是父子也不奇怪，「但心理上來說，他是父親，我是小孩」，引發一片笑聲。



水手隊跟天使隊同屬美聯西區，兩隊訓練場地同樣在亞利桑那州，預定17日和19日在開幕賽對戰；加上例行賽5月3日到5日的3連戰等，兩隊總計將進行19場賽事。



大谷翔平一直期待能在美國職棒大聯盟重現二刀流。鈴木一朗說，自己還沒實際看過大谷打球，因此想先看一看。



他說，一直都聽聞大家稱讚大谷傑出的才能，但自己還沒有實際看過。



談到2人的對戰，鈴木一朗說，跟那樣的選手對戰，是棒球的其中一個樂趣，希望2人對戰一定要實現，他還笑說：「如果可以的話，我也想以投手身分跟大谷對決。」



鈴木一朗高中時代曾擔任過投手，可惜因為一場車禍受傷，讓他不得不轉向野手發展。（編輯：屈享平）1070308





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