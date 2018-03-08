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科技股領軍 台股盤中一度漲百點

發稿時間：2018/03/08 10:08

最新更新：2018/03/08 11:03

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台股8日以10788.43點開出，開高走高，早盤一度大漲逾百點。（中央社檔案照片）台股8日以10788.43點開出，開高走高，早盤一度大漲逾百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北8日電）美股從市場擔憂貿易戰的陰霾中走出，科技股表現尤其強勢，台積電、鴻海今天聯袂走揚，帶動台股盤中一度大漲百點，櫃買指數更強，漲幅逾1%。

截至上午10時30分，加權股價指數上漲93.53點、為10838點、成交值新台幣585億元。分析師表示，台股今天成交值有機會突破1300億元，創3月以來單日最大量，顯見多空雙方在此膠著已久，盤勢尋求突破契機。

近期強勢的採礦概念股出現回檔，指標股撼訊盤中跌破300元大關，連帶概念股映泰、麗臺、承啟出現受挫走勢，被動元件則仍維持多頭趨勢，國巨、京鼎、立隆電與立敦續漲。

分析師表示，台股開高走高，重回所有均線之上，短線除非國際股市大跌，否則10700點之上均線糾結處支撐力道不弱，且美國科技股表現較強，台股資金聚焦仍以科技股為主，尤其是具有題材與利基的中小型股空間較大，櫃買指數今天也表現較強，創1個月以來新高。

分析師認為，今天、明天是上市櫃公司2月營收密集公布期，雖受農曆春節影響，2月營收表現普遍較1月衰退，但可注意與去年同期是否出現成長，及1到2月累計營收成長凸出的族群。（編輯：李明宗）1070308

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