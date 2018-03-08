/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠
>rss

HBL決賽週末開火 一次看懂4大焦點

發稿時間：2018/03/08 16:45

最新更新：2018/03/08 17:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
106學年度HBL高中籃球聯賽最終4強10、11日將在台北小巨蛋登場，各隊競爭激烈，力拚寫下新隊史。圖為7日HBL 4強決賽賽前記者會。（中央社檔案照片）106學年度HBL高中籃球聯賽最終4強10、11日將在台北小巨蛋登場，各隊競爭激烈，力拚寫下新隊史。圖為7日HBL 4強決賽賽前記者會。（中央社檔案照片）

HBL決賽戰火燃專題1（中央社記者龍柏安台北8日電）籃壇年度盛事之一、球迷引頸期盼的106學年度HBL高中籃球聯賽最終4強，將於本週六、日兩天在台北小巨蛋登場，今年決賽有4大焦點，各隊競爭激烈，力拚寫下新隊史。

今年HBL決賽，週六12時先由女子組拉開帷幕，由複賽排名第一的永仁高中對上老4南山高中，接下來下午2時則由男子組的龍頭松山高中硬碰第4的東山高中，4時再由女子組滬江高中對決普門中學，6時男子組則由南山高中和能仁家商交手，贏家將晉級11日的冠軍決賽，落敗球隊僅能爭季軍。

一、松山力拚連4年闖冠軍戰

松山高中過去3年拿下2冠、1亞，今年球隊在王牌主控高國豪畢業後戰力不衰，連續4年闖進4強，若首輪能扳倒隊史首度晉4的東山，將是聯盟自南山（82、83、84、85學年度）後，第2支連續4年闖進冠軍賽的球隊。

素有「綠色神盾」美名的松山高中，在8強準決賽場均失分高達74.9分，是晉級4隊當中最高，不過鐵血教頭黃萬隆坦言，今年球隊組成當中僅4名高三球員，其餘都是一、二年級，加上傷兵問題困擾，是防守強度不理想的主因之一。

如今松山已跨進4強大門，只差一步就能追平歷史。對此黃萬隆僅淡淡地說：「只要有人的地方，都會創造紀錄。」他強調，所有教練渴望的都是勝利、冠軍，現在的他只希望球員好，「不是說我不想贏、不想要拿冠軍，只要球員打得好，我們自然會贏、會拿冠軍」。

二、南山力拚包辦男女冠軍

今年是南山連續2年、隊史第5次男、女雙雙跨進4強，在聯盟30年的歷史上僅出現過6次，另一個則是102學年度的南湖高中。不過，聯盟史上從未出現過一年內男、女冠軍均由同一個學校包辦；南山最佳戰績則得回溯至83學年度，當時男、女都名列亞軍。

南山女籃教頭李陸臻坦言，今年恰逢HBL創賽30週年，也是南山創校50週年，「如果男、女籃雙雙奪冠寫紀錄，當然是最完美的結局，也是我們的目標」。

不過，李陸臻坦言，今年她在8強開打前臨時接下球隊兵符，至今僅短短一個多月，仍處於磨合階段，球隊能不能在小巨蛋創造歷史，就得看球員臨場抗壓與心理素質。她直言：「球是圓的，比賽沒到最後一秒鐘都不知道誰輸誰贏，我們會盡最大的努力做好準備，也希望老天爺是站在我們這一邊。」

三、能仁教頭力拚打破無冠魔咒

能仁本季是男子組冠軍熱門球隊，而教頭林正明接掌能仁兵符超過10年，從未率隊奪冠，能仁雖在101、102學年度寫下2連霸，當時林正明返回母隊接掌SBL裕隆納智捷兵符，能仁帥印則交由林育正。上季他重新回鍋能仁，球隊僅拿下季軍，這回他將再次率隊挑戰金盃。

為了備戰決賽，能仁本週起都在中壢健行科大進行移地訓練，每天下午都和健行進行交流賽，透過實戰演練找問題、修正錯誤。能仁全能前鋒陳范柏彥透露，他們都知道教練在HBL尚未拿下冠軍，今年高三的他再次踏上小巨蛋舞台，除要證明自己、不留遺憾，「我們也想打破這個魔咒，幫教練拿下冠軍」。

四、台中球隊首次攻蛋

今年僅是廖覎銍第4年執掌東山兵符，就把球隊帶進4強，是HBL最終4強移師小巨蛋後，台中首支成功「攻蛋」的球隊，也是HBL相隔25年後，台中地區再次有球隊挺進4強，上一次HBL 4強名單中出現台中地區球隊，是81學年度的豐原高商。

綽號「螞蟻」的他表示，球隊既然已經走到4強這一步，當然希望能一舉登頂，面對4強賽的超高張力對決，他強調防守還是最好的武器。8強賽7場硬仗中，東山場均失分僅66分，在4支晉級隊伍中僅次能仁的64.2分。

此外，當家箭頭邱子軒場均可攻下26.6分，高居聯盟第一，攻守均衡也是他們最大的優勢。

東山上屆名列第5，就已寫下隊史新頁，如今挺進4強，接下來每一步都替球隊寫歷史。廖覎銍勉勵球員：「不要忘記自己從哪裡來，要記得除了自己，也是為了整個城市（台中）的榮耀而戰。」（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070308

延伸閱讀》HBL決賽場地大變身 3D投影地板再進化

延伸閱讀》HBL決賽爭輸贏拚人氣 普門高規格應戰

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： HBL
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP