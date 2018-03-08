曾獲選亞洲50最佳餐廳 樂沐年底結束營業

台中市樂沐法式餐廳曾多次入選亞洲50最佳餐廳，但主廚陳嵐舒（左2）8日透過臉書發出聲明表示，樂沐將在今年12月底結束營業。（資料照片）中央社記者郝雪卿攝 107年3月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）曾榮獲亞洲50最佳餐廳的樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒，今天突然在臉書貼文指出，樂沐會在今年12月底結束營業。很幸運有家人及核心團隊的支持，幫助她下定決心。



位於台中市存中街的樂沐法式餐廳，在陳嵐舒不斷推陳出新各式法式餐點，不只餐廳曾獲亞洲50最佳餐廳的榮譽，陳嵐舒本人也曾獲頒2016年度女性大獎，是全世界唯一以廚師身分獲獎的女性。



陳嵐舒在臉書貼文指出，「樂沐從2008年開幕至今是第十年。這十年台灣餐飲業的變化相當大。從寥寥無幾的fine dining概念，到現在即將有法國餐飲人膜拜的米其林評鑑發行。餐廳的美味與否也從口耳相傳，從報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張構圖色彩都精心設計的照片。」



「在我崇拜大廚的那個年代，一切的埋頭苦幹都顯得理所當然，所有時間的積累都是為了將細節鋪墊得更美。我憑藉著無知的勇氣，與追隨心中憧憬的傻勁，貨真價實地從零開始，踏出了這十年自學的旅程。跌宕起伏，風風雨雨，樂沐與我，一直有許多人愛護，也從來都沒少過被人議論。即使如此，我堅持只做自己想做的，不管是料理的味道還是自己。這是任性，也是一種不合時宜。」



「不愛與公眾接觸，不喜曝光，不在意各項應該在意的公關手腕…但在這個世代，安靜等同消失。自從2014年之後我常向身邊的團隊說，身處台中，樂沐正在玩一場不能不玩的遊戲。這場遊戲，讓我看清自己的本質與缺陷，我沒有征服世界的野心，也沒有足夠的虛榮作為遊戲的動力，我只想安安靜靜地烹調出心中的滋味。去年底，我拒絕了幾已成行的海外展店邀約，現在，我決定在夢想完全遠離之前，停下來。」



「樂沐會在今年十二月底結束營業。這是個非常困難而漫長的決定，我很幸運地有核心團隊的支持，有家人的支持，有合作夥伴的支持。他們的包容與理解，幫助我下定決心。一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。」（編輯：李錫璋）1070308





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