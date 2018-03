女球迷自製紀錄板 細數鈴木一朗生涯每一安

(中央社西雅圖8日綜合外電報導)44歲的鈴木一朗重回水手隊效力,對從西雅圖時期一路追隨鈴木一朗賽事,甚至自製看板紀錄偶像每一支安打紀錄的女球迷法蘭茲來說,終於不用再四處奔波觀賽了。



法蘭茲(Amy Franz)以「一朗紀錄板女郎」聞名,她從2004年開始紀錄鈴木一朗的安打紀錄,當時鈴木一朗挑戰喬治.席斯勒(George Sisler)1920年締造的單季257安紀錄。一朗最後以單季262安成績,改寫這項紀錄。



2012年,鈴木一朗要離開水手隊時,知道法蘭茲精心製作的紀錄板,不但親筆致函感謝,還獻上禮物。第一代的一朗紀錄板已經收藏在棒球名人堂。





法蘭茲多年後接受「日本時報」(Japan Times)訪問,回憶當時情景說:「被交易那天,他走到外野,感謝我這麼多年來為他加油。他在場內跳起來,和我擊掌。」



2013年,法蘭茲特別飛到紐約,見證鈴木一朗敲出生涯第4000支安打(包括日本職棒和美國職棒時期)。最近一版的紀錄板已經有點舊了,上面有一朗的簽名,法蘭茲打算放在家裡收藏,決定在新球季再製作最新的第6代。



法蘭茲7日推文說:「我已經等不及看2018開幕賽。感謝水手隊,找回一朗。」



網友也為法蘭茲慶祝:「恭喜,法蘭茲!一朗回到西雅圖的『家』,一如他在記者會上說的。」



網友還說:「一朗的消息讓我想起妳,恭喜!」(譯者:劉淑琴/核稿:劉學源)1070308





It's going to be a great @Mariners season! #GoMariners #WelcomeHomeIchiro pic.twitter.com/Lw3ECjSrOu