/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲樂沐婦女節陳其邁
>rss

黨產會：辜家涉毀損婦聯會檔案 下午移送檢方

發稿時間：2018/03/09 11:13

最新更新：2018/03/09 12:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
黨產會為查婦聯會民國95年前的財務資料及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主任委員辜嚴倬雲的女兒辜懷如（圖）等人。（中央社檔案照片）黨產會為查婦聯會民國95年前的財務資料及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主任委員辜嚴倬雲的女兒辜懷如（圖）等人。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，辜家涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，目前在做最後資料的整理，預定下午將辜家移送檢方調查。

黨產會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等不知去向，為查婦聯會民國95年前的財務資料及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主任委員辜嚴倬雲的女兒辜懷如等人。

施錦芳上午告訴中央社記者，將於下午將辜家移送檢方調查。細節部分，黨產會下午將發布新聞稿說明。

施錦芳8日表示，日前黨產會前往婦聯會調查，搬回約5箱工作紀錄等檔案，但沒發現帳冊或勞軍捐等過去資料；後來約談辜家員工，證實搬到辜家的資料都被碎掉。

施錦芳說，辜家涉及中華民國刑法的毀損、侵占及促進轉型正義條例第19條應保存政治檔案相關規定，整理資料後，會將相關事證移送台灣台北地方法院檢察署調查。

促進轉型正義條例規定，明知為由政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。（編輯：李明宗）1070309

延伸閱讀》黨產會到婦聯會查帳 施錦芳：為釐清資料流向

延伸閱讀》辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 婦聯會黨產會
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP