辜嚴倬雲等人涉滅證案 黨產會赴北檢告發

不當黨產處理委員會發言人施錦芳（中）9日表示，辜家涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，相關承辦人員已送刑事告發狀至台北地檢署。中央社記者徐肇昌攝 107年3月9日

（中央社記者王揚宇台北9日電）黨產會指控前婦聯會主委辜嚴倬雲等3人涉毀損、背信等罪嫌，今派員到北檢送交刑事告發狀。



不當黨產處理委員會今天中午發布採訪通知指出，將於下午2時就辜嚴倬雲等3人涉及侵占及毀損案，向台北地檢署提出刑事告發，並由相關承辦人員送刑事告發狀至北檢收狀窗口。



大約下午2時10分左右，一名黨產會人員抵達北檢遞狀告發。記者問今天是要控告誰，黨產會人員說「辜嚴倬雲、辜懷如還有其他員工相關人等」，未再多做說明。



不當黨產處理委員會今天發布新聞稿表示，前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案。（編輯：張銘坤）1070309



黨產會告發辜嚴母女 婦聯會：無立場回應



（中央社記者劉麗榮台北9日電）不當黨產處理委員會今天向北檢告發婦聯會前主委辜嚴倬雲等人侵占毀損檔案。婦聯會主委雷倩今天表示，告發對象非婦聯會人員，無從瞭解，也無立場回應。



黨產會2月1日認定婦聯會為中國國民黨附隨組織後，媒體報導辜嚴倬雲的秘書於1月31日到婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品。為保全婦聯會內涉及轉型正義歷史真相的相關政治檔案，黨產會隨即展開調查。



黨產會表示，辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案，黨產會下午已向北檢提刑事告發。



婦聯會雷倩受訪表示，黨產會告發對象中並無婦聯會人員，具體內容又有極大部分是婦聯會以外的人事時地，婦聯會無從瞭解，也無立場回應。



婦聯會指出，有關婦聯會170箱資料檔案一事，黨產會已多次持函來會調查並數度約詢多名婦聯會人員。婦聯會均委請律師全程陪同，確保婦聯會人員合法權益不受損害。（編輯：黃國倫）1070309





不當黨產處理委員會9日表示，前婦聯會主任委員辜嚴倬雲等人涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，下午黨產會派員（後右）至台北地檢署提告，移送檢方調查。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

影片來源：中央社

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