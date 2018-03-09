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民進黨宜蘭縣長參選人 選對會建議陳歐珀

發稿時間：2018/03/09 17:03

最新更新：2018/03/09 17:26

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民進黨選對會9日開會決定，「建議」中執會通過提名陳歐珀（圖）參選宜蘭縣長。（中央社檔案照片）民進黨選對會9日開會決定，「建議」中執會通過提名陳歐珀（圖）參選宜蘭縣長。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北9日電）民進黨選對會今天開會決定，「建議」中執會通過提名翁章梁、陳其邁、黃偉哲分別參選嘉義縣長、高雄市長、台南市長；選對會也「建議」中執會通過提名陳歐珀參選宜蘭縣長。

根據民主進步黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作規劃，將於3月14日（星期三）召開中央執行委員會公告提名名單。

選對會與會人士接受中央社記者訪問指出，選舉對策委員會上午開會討論一些事情，包括上述4縣市長初選送請中執會提名一事，「討論時間不長，沒任何爭議」。

有關選對會對此討論結果，與會人士透露，決議分為兩部分：第一部分是嘉義縣長、高雄市長、台南市長初選民調已分別於3月5日至7日晚間執行，並經隔日開封統計，分別由翁章梁、陳其邁、黃偉哲勝出。選對會建議中執會通過三位提名。

第二部分，關於宜蘭縣長提名初選，原本三位登記，後來二位退選，形成陳歐珀一人同額參選。選對會建議，請中執會通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。

與會選對會成員表示，通過與公告台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名是中執會的職權，所以選對會不能越權，所以選對會是向中執會「建議」、而不是選對會「通過」台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名。（編輯：張均懋）1070309

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