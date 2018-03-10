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衛生紙又傳漲 公平會：不排除再約談

發稿時間：2018/03/10 16:34

最新更新：2018/03/10 16:48

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最近再傳衛生紙大廠1日陸續通知通路調漲售價，公平會說，衛生紙喊漲尚未決定，不排除續約談相關業者。（中央社檔案照片）最近再傳衛生紙大廠1日陸續通知通路調漲售價，公平會說，衛生紙喊漲尚未決定，不排除續約談相關業者。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）公平會介入調查衛生紙是否有競爭及禁止聯合調漲價格行為之際，最近再傳衛生紙大廠於3月1日已陸續通知通路調漲售價，公平會說，衛生紙喊漲尚未決定，不排除續約談相關業者。

中國時報報導「衛生紙大廠於3月1日已陸續通知通路調漲售價」，公平交易委員會今天發出新聞稿表示，公平會已對三大衛生紙製造業者永豐餘、英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司、正隆進行調查，根據公平會調查瞭解，三大衛生紙製造業者與通路業者對於價格並未決定。公平會並不排除後續再行約談。

公平會嚴正表示，無論是協商過程中通路業者如為行銷釋放不完整資訊而趁機拉抬民眾搶購心理、抑或三大衛生紙製造業者有意思聯絡或調漲價格之一致性共同行為，公平會如掌握相關事證，將予以嚴懲。

為瞭解衛生紙喊漲事件，公平會於2月底召開「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，邀請包括三大紙廠金百利、永豐餘、正隆，以及五大量販業者全聯、家樂福、大潤發、遠百及好市多共8家公司與會，宣導絕對禁止聯合調漲等違反公平交易法情事，並於3月1日起逐一約談相關業者。

至於市場狀況的掌握上，公平會自2月底衛生紙喊漲消息傳出後，迄今無間斷派查，公平會表示，目前實體通路貨源趨穩，各通路檔期接續進行中。

同時，公平會再次重申，2月27日「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格」會議向業者宣達的重點，對於衛生紙等民生必需品絕對禁止聯合調漲違反公平交易法的情況，業者若有非合理調漲幅度，又調漲時程相近，則有聯合行為的疑慮。公平會提醒業者切勿觸法。（編輯：郭萍英）1070310

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