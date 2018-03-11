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美課鋼鋁重稅留但書 台灣爭豁免分散市場

發稿時間：2018/03/11 11:40

最新更新：2018/03/11 12:10

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美國總統川普批准對進口鋼鐵、鋁課徵25%及10%關稅，但有可以個別協商的但書。（圖取自白宮官網 www.whitehouse.gov）美國總統川普批准對進口鋼鐵、鋁課徵25%及10%關稅，但有可以個別協商的但書。（圖取自白宮官網 www.whitehouse.gov）

川普課鋼鋁稅掀貿易戰專題1（中央社記者韋樞台北11日電）美國總統川普批准對進口鋼鐵、鋁課徵25%及10%關稅，卻有可以個別協商的但書。鋼鐵業者及分析師認為，此舉既降低貿易戰衝突又換取利益，台灣應全力爭取關稅豁免，強化分散策略。

川普（Donald Trump）3月初宣布擬全面對進口鋼鐵和鋁課徵重稅，引發中國、加拿大、歐盟強力反擊，歐盟更揚言將對哈雷大衛森（Harley-Davidson）機車、Levi's牛仔褲與波本威士忌等美國旗艦產品課徵進口稅；川普隨後威脅，揚言對歐洲進口車課稅，貿易戰似乎一觸即發。

一週後，川普在台北時間9日清晨簽署批准美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但新措施不適用於鄰國加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以進行談判爭取豁免。美國也另開一扇門，歡迎不想付稅的國家把工廠移到美國。

紐約時報分析，川普實施新關稅較不像是貿易戰開打，而像是新一輪討價還價的開端。

台灣電爐業高層主管直言，鋼鐵和鋁的重稅其實只是工具，而非目的；美國要的不是那些稅金，而是要用課重稅來換取他們所想要的標的，說穿了就是棒子與胡蘿蔔齊下，就看各個國家是否接受。

中鴻董事長韓義忠說，「不用太悲觀」，川普上台後幾次重大政策宣布，後續總是帶有修正條款，頗有「雷聲大雨點小」的意味。

韓義忠分析，美國一年國內需求鋼材約9000萬公噸，其中進口高達3400萬公噸，國內產量頂多7000萬公噸；若按照川普規劃，以重關稅拉抬美國鋼鐵業產能利用率從73%升到80%，至多只增加490萬公噸，其餘不足還是得靠進口。

韓義忠說，美國提高關稅增加進口鋼材成本，美國國產鋼材也跟著漲，雖然順了鋼鐵製造業的心，卻逆了使用鋼材產業和諸多國際盟友的意。

他認為，畢竟美國鋼鐵需求大，且未生產部分品項的鋼材，進口鋼材原本就有相當的價格競爭力，若是進口貨與美國國貨的價差大到即使進口貨加稅還是划算時，最終美國客戶還是要咬牙用進口貨。

金屬中心產業分析組經理陳建任認為，美國課鋼鐵重關稅如同棒子，用於交換別的利益，台灣政府和業者勢必積極與美國談判爭取豁免，以減少損失。

陳建任分析，美國一年進口3400萬公噸，若是各國均不與美國談判爭取豁免，進口量至少減少1/3（約1100餘萬公噸）；以台灣去年銷美鋼材量約114.2萬公噸，金額約新台幣407.7億元，若同等減少1/3，銷美金額將減少近140億元，相當龐大。

陳建任評估，歐盟不太可能採取報復性措施，畢竟歐盟過去也從保護性措施中得到教訓，最好的策略是一面與美國爭取豁免關稅，另一方面趁國際景氣復甦時，分散市場。

短時間內是否可能評斷川普這項措施，對國際和台灣鋼鐵產業界的影響？陳建任強調，各國如何與美國諮商，美國最終會做出何種決定，對不同國家課稅的高低，變數非常多。

台灣鋼鐵工業同業公會總幹事沈錦全指出，眼前化解這項危機的方法是利用川普所說，美國在「安全和貿易」上的夥伴可以進行談判爭取豁免關稅。也就是從政府的角度來看，經濟部協同駐美單位提出說帖，說服美國勿對台灣鋼鐵課重稅，另外則是從鋼鐵業者與下游的美國客戶一起遊說美國政府。

沈錦全強調，公會將設法協助會員列舉出自家產品的特殊性、不可取代性，特別要強調與美國的國家安全關係緊密。

例如，美國與台灣鋼鐵業有一定程度的「互補性」，美國若未考慮近期供料短缺的影響，貿然課徵高額進口稅，必定會衝擊美國的汽車業、營建業、甚至頁岩油產業（開採鑽油和抽油需使用台灣銷美的高品級焊接鋼管）所帶動的石化業，進而拖累美國振興經濟力道。

沈錦全說，台灣鋼鐵業近年經常遭到美國課徵反傾銷稅，業者早已自主管控及分散市場至其他地區避免風險，現階段出口數量在業者的努力下已相當穩定，未來除了強化分散市場外，更應提升研發能量製造特殊性或高品級鋼材，不易受他國任意取代與擺布。（編輯：張良知）1070311

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