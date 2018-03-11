滬江教頭罵醒球員 逆轉勝奪HBL女子組季軍

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，滬江高中最終以71比66擊敗永仁高中，拿下季軍，滬江蘇嘉嫻（中）拿下全場最高的29分，另外抓下6個籃板送出5次助攻，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）滬江高中今天在HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，首節表現荒腔走板，球隊陷入落後，教頭吳志偉難得開罵，也喚醒球員，滬江終場71比66逆轉勝永仁高中，連3屆拿下季軍。



106學年度HBL高中籃球聯賽今在台北小巨蛋進行季軍戰與冠軍戰，昨在4強落敗的滬江，今和上季亞軍永仁爭季軍，首節滬江以9比16落後，吳志偉在第2節開打前動怒開罵，他說：「我很久沒有生氣，球員應該被嚇到了。」



吳志偉從8強賽開打前一週開始，試著和球員軟性溝通，盡量不罵人，他坦言：「當時我用高壓方式執教，引起球員反彈，所以反省後我也試著調整自己，改變執教風格。」



滬江王牌前鋒蘇嘉嫻今拿下本季次高的29分，談到教頭開罵，她坦言：「我們的確該罵。」高三中鋒許玟瑄則透露，教練動怒時她的確嚇了一跳，她承認：「教練真的把我們罵醒了，雖然他只是說話大聲了點。」



滬江最後逆轉勝永仁，連3季在HBL拿下季軍，蘇嘉嫻坦言，4強賽輸給普門高中後，高三的主力幾乎都哭慘了，不過她們哭完後也彼此鼓勵，「成績就算不如預期，但整個賽季還是要有好的結果。」



吳志偉則無奈地表示，過去2年每次踏進小巨蛋的第一場比賽總是翻船，第2場（季軍戰）才贏，檢討了2年，還是無法改變這樣的結果，不過他灑脫地說：「我鼓勵球員，這只是你們人生的一部分，人生的過程面對挫敗不是壞事，我們都要繼續努力、繼續學習。」（編輯：張銘坤）1070311



滬江險勝永仁 連3年獲HBL女子組季軍



（中央社記者龍柏安台北11日電）106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，滬江高中靠著王牌前鋒「馬臉」蘇嘉嫻攻下全場最高的29分，終場71比66擊敗永仁高中，連續第3年獲得季軍。



永仁在8強賽戰績排名第一，也是4強決賽頭號種子，不料昨天意外輸給南山高中，今天僅能和滬江爭季軍，永仁首節打出16比9的攻勢，一度握有7分領先優勢。



不過滬江靠著蘇嘉嫻領軍追分，她光在第3節就砍進3顆3分球、獨拿15分，包括在第3節結束前飆進的壓哨3分，率隊單節拉出一波28比17的攻勢，不但助滬江打出反撲氣勢，率隊止血，也逆勢取得7分超前。



決勝第4節，永仁在最後29.7秒追到只差2分，可惜關鍵一波進攻發生失誤，重獲球權的滬江死裡逃生，加上蘇嘉嫻在比賽結束前再次飆進壓哨3分球，終場以5分之差險勝永仁，連續3年拿下HBL季軍。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070311





106學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，滬江高中最終以71比66擊敗永仁高中，拿下季軍，滬江宋妤涵（左）拿下11分，另外抓下5個籃板送出3次助攻，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 107年3月11日