陳又瑋轟23分 南山勝東山奪HBL季軍

106學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰11日下午登場，南山高中陳又瑋（中）拿下23分、抓下10籃板、6次抄截，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）南山高中今在106學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰，靠著王牌主控陳又瑋轟下全場最高的23分、10籃板與6抄截全能表現，率隊77比73險勝東山，拿下季軍。



南山開局打得順手，上半場打完一度以44比29取得15分領先，第3節開打後再連拿5分，最多領先對手20分，一路挨打的東山突然覺醒，靠著王牌前鋒邱子軒領軍衝鋒，加上團隊3分加溫，第3節打完將差距縮小至11分。



決勝第4節，東山火力不衰，靠著劉承彥在2分04秒的3分球，將比數追到只差5分，可惜球運似乎沒有站在東山這邊，幾波進攻都無功而返，加上南山慌亂中總能找到籃板，消耗掉大半時間，東山最後4.2秒進球後只差4分，可惜時間所剩無多，最後東山索性放棄執行犯規戰術，最終以4分之差吞敗。



陳又瑋在4強最後2場比賽，分別轟下26分與23分，他在接受採訪時坦言，今年是他HBL最後一年，他在場上特別享受這個舞台，「我也格外珍惜這次的機會」。



今天南山高三主力除陳又瑋外，李允傑與張鎮衙各得18分，對此陳又瑋也感性地表示：「他們都很棒，在我心目中他們永遠是最好的隊友。」（編輯：張銘坤）1070311



