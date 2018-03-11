羅培儀神準 普門完成HBL女子2連霸

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽11日在台北小巨蛋登場，普門中學全場手感最火燙的羅培儀（中）單場猛灌37分，更超越去年姐姐羅培甄在冠軍賽拿下30分的紀錄。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，上季冠軍普門高中靠著第2節一波11比0的攻勢打爆對手，終場79比58輕取南山高中，完成2連霸，同時也拿下隊史第3冠。



普門首節和南山互有來往，第一節打完僅以13比11取得微幅領先，不料次節開打後戰況丕變，普門先用一波11比0強攻開局，單節拉出一波25比10的攻勢，上半場打完已以38比21取得大幅領先。



一路落後的南山，第3節試著止血，無奈普門射手羅培儀單節砍進4顆3分球，獨拿12分，不僅擋住對手反撲，也幫助球隊將領先擴大至20分以上。



第4節南山靠著溫思涵與吳明臻連續的3分球，一度將差距追到只差15分，不過全場手感最火燙的羅培儀，3分線外出手再次命中，加上連續快攻上籃得手，單場猛灌37分，也超越去年老姐羅培甄在冠軍賽所拿下30分的紀錄。（編輯：吳協昌）1070311





106學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽11日舉行，普門中學羅培儀（紅衣）單場猛灌37分，率領球隊奪冠，完成2連霸。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽11日在台北小巨蛋登場，普門中學靠著第2節一波強力攻勢打爆對手，完成2連霸，場內也拋下紅色彩帶歡慶普門封后。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組11日在台北小巨蛋進行冠軍戰，普門中學與南山高中力拚爭冠；場邊普門中學啦啦隊，高舉看板、呼口號為球隊及球員加油打氣。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

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