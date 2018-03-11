/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL阿里山森林鐵路習近平吳音寧
>rss

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

發稿時間：2018/03/11 21:46

最新更新：2018/03/11 22:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華民國婦女聯合會主任委員雷倩11日表示，有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失。（中央社檔案照片）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩11日表示，有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，「為什麼我們不能活？」

雷倩晚間在臉書發文表示，婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，有兩條主要法律戰線：一是主張「婦聯會不是國民黨附隨組織」，另一是主張「婦聯會的財產不是不當黨產」。最近討論的歷史資料問題，對兩條戰線都極為重要。

她說，連橫在台灣通史序中說修台史之難，在於：「斷簡殘編，蒐羅匪易；郭公夏五，疑信相參；則徵文難。老成凋謝，莫可諮詢；巷議街譚，事多不實；則考獻難。重以改隸之際，兵馬倥傯，檔案俱失；私家收拾，半付祝融」，幾乎是婦聯會今日的寫照。

雷倩表示，尤其是各種勢力介入下，有網路攻擊、有社群流言、有媒體引導輿論，真正是「疑信相參、事多不實。」最近更有媒體以社論主張婦聯會資產全捐國庫，完全罔顧婦聯會為自主的人民團體，其何去何從固不應受政黨左右、亦不應由外人決定的基本法治原則。

她說，當詢問大家對「資產全捐、組織解散」提議的看法時，從常委會到目前在各地從事社會服務、奉獻公益的姊妹們都大聲問：「為什麼我們要解散？為什麼不能繼續下去？」她們知道，面對政府的公權力大刀，婦聯會處境艱難，但仍主張奮鬥到底，絕不輕言放棄。

雷倩表示，如果說婦聯會內部有路線之爭，這才是真正的爭點：有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失；而在第一線服務社會的婦聯姊妹，卻只求能有繼續為台灣奉獻、用公益擦亮婦聯會招牌的機會。面對各種勢力要求婦聯會死，婦聯姊妹問，「為什麼我們不能活？」

她說，這些天陸續有人到婦聯會繫絲帶或簽名，他們告訴會務人員：「我是華興哪一屆、我陪媽媽去過長沙街車衣服、當年我的小兒麻痺是在振興開的刀、我是華僑中學、我是遺族學校、我小時候住在那個村子……」他們說：「資料毀了，我們還在！」（編輯：李淑華）1070311

3/11...

雷倩貼上了 2018年3月11日



延伸閱讀》告發辜嚴倬雲母女涉滅證 黨產會盼司法還原真相

延伸閱讀》辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 雷倩婦聯會
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP