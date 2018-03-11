綠色神盾揚威HBL 松山奪隊史第6冠

106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰11日晚間在台北小巨蛋登場，衛冕軍松山高中以70比60擊敗能仁家商，4年內3度奪冠，也是隊史第6冠，球員們歡慶勝利。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，今晚在台北小巨蛋吸引萬人觀賽，衛冕軍松山高中靠著前鋒莊家誠第4節獨拿6分領軍，以70比60擊敗能仁，4年內3度奪冠，也是隊史第6冠。



素有「綠色神盾」美名的松山，今靠著高壓防守，讓打法以進攻為主的能仁上半場僅拿下25分，另一方面上半場松山團隊籃板以36比21握有絕對優勢，讓他們上半場打完取得12分領先。



松山陣中204公分高三中鋒林正，上半場就領到3次犯規，身陷犯規麻煩的他第3節並未先發上場，無奈能仁未能靠著對方門神不在家追分，差距反被越拉越開，一度落後達15分。



第3節中段重新上場的林正，一下又領到第4犯，這次能仁沒再浪費機會，靠著一波7比0攻勢，一度將差距縮小至8分，然而松山主控林勵在第3節終了前34秒，靠著切入後左手高拋擦板命中，再將分差擴大至雙位數。



決勝第4節開打後，能仁前鋒丁冠皓3分命中，接著陳范柏彥抄截後快攻雙手爆扣，全場氣氛High到最高點，也將比分追到只差5分。





松山高三前鋒莊家誠在危機之際，靠著4罰2中，加上中距離出手與空切上籃，個人連拿6分，加上潘宣頤、林勵連續上籃得手，松山再將領先擴大至13分，提前確定勝利入袋。



松山拿下冠軍後，是隊史自97、98、99學年度寫下3連霸後，隊史再次演出連霸，同時這也是松山隊史的第6座冠軍，距坐擁7冠的南山高中，僅有一冠之差。（編輯：吳協昌）1070311





106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽11日晚間在台北小巨蛋登場，松山高中、能仁家商場上爭王，場邊座無虛席，球迷專程進場為支持球隊加油。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽11日晚間壓軸開打，松山高中、能仁家商場上較勁，雙方啦啦隊也在場邊分別為球隊熱情加油。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

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