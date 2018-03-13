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中山一派出所涉包庇酒店業者 4警聲押禁見

發稿時間：2018/03/13 09:03

最新更新：2018/03/13 09:32

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台北市警察局中山分局中山一派出所遭檢舉有員警涉收賄，檢方13日凌晨向法院聲請羈押禁見4名員警。（圖取自台北市警察局網頁police.gov.taipei）台北市警察局中山分局中山一派出所遭檢舉有員警涉收賄，檢方13日凌晨向法院聲請羈押禁見4名員警。（圖取自台北市警察局網頁police.gov.taipei）

（中央社記者王揚宇台北13日電）台北市警察局中山分局中山一派出所遭檢舉，有員警涉收酒店業者賄賂而包庇。檢調單位昨天搜索約談員警及業者共18人，檢方訊後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見4名員警。

檢調獲報，中山一派出所轄區內的某間酒店業者涉嫌在2、3年前開始，為避免警方常到店內臨檢影響營業，在臨檢前通風報信，按月支付現金等物賄賂警察。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站，以及台北市政府警察局督察室、政風室、中山分局，至中山一派出所等17處地點搜索，查扣相關資料，並約談林姓派出所所長及3名警員，以及酒店業者、白手套等14人到案釐清案情，全案朝違反貪污治罪條例等方向偵辦。

檢方今天凌晨向台北地方法院聲請羈押禁見林姓派出所所長及3名員警、巫姓酒店業者、鮑姓中間人。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070313

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