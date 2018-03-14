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林濁水勸阻入府 陳菊：寶貴意見慎重思考

發稿時間：2018/03/14 11:30

最新更新：2018/03/14 12:34

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高雄市長陳菊（右2）14日上午出席市議會定期大會開幕前受訪表示，民進黨內有人要她去中央黨部，也有人要她留下輔選高雄市的選舉，繼續讓高雄市議會席次過半，她說，各界寶貴的意見都會慎重思考。中央社記者董俊志攝 107年3月14日高雄市長陳菊（右2）14日上午出席市議會定期大會開幕前受訪表示，民進黨內有人要她去中央黨部，也有人要她留下輔選高雄市的選舉，繼續讓高雄市議會席次過半，她說，各界寶貴的意見都會慎重思考。中央社記者董俊志攝 107年3月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）媒體報導高雄市長陳菊可能接掌總統府秘書長，不過民進黨前立委林濁水昨天貼文勸阻。陳菊今天表示，感謝各界寶貴的意見，會慎重思考，也感謝大家關心她人生的下一步。

陳菊接受美國戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請將到美國演講，行程訂在本月17日到26日。有媒體報導陳菊結束訪美行程後，將在4月接任總統府秘書長的職務。

不過，林濁水昨天在臉書貼文勸阻，他還說，如果輔選很重要，那麼光明正大用黨職身分輔選，反而能虎虎生風，千萬不要做憲法和法律規定得死死，也都不容許的「非常重要的總統府秘書長」。

陳菊今天出席市議會定期大會開幕前受訪表示，民進黨內有人要她去中央黨部，也有人要她留下輔選高雄市的選舉，繼續讓高雄市議會席次過半，她說各界寶貴的意見她都會慎重思考。

陳菊也說，感謝大家關心她人生的下一步。（編輯：卞金峰）1070314

延伸閱讀》和陳其邁見面 陳菊：讓高雄優質接班

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