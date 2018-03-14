林濁水勸阻入府 陳菊：寶貴意見慎重思考

高雄市長陳菊（右2）14日上午出席市議會定期大會開幕前受訪表示，民進黨內有人要她去中央黨部，也有人要她留下輔選高雄市的選舉，繼續讓高雄市議會席次過半，她說，各界寶貴的意見都會慎重思考。中央社記者董俊志攝 107年3月14日