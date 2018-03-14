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民進黨通過提名 陳歐珀選宜縣翁章梁選嘉縣

發稿時間：2018/03/14 16:06

最新更新：2018/03/14 16:54

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民進黨14日通過提名陳歐珀（左起）選宜蘭縣長、翁章梁參選嘉義縣長。（中央社檔案照片）民進黨14日通過提名陳歐珀（左起）選宜蘭縣長、翁章梁參選嘉義縣長。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北14日電）民主進步黨中執會今天通過提名翁章梁參選嘉義縣長、陳其邁選高雄市長、黃偉哲選台南市長、陳歐珀選宜蘭縣長；並通過苗栗縣長不提名，支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。

2018年九合一選舉，民進黨在嘉義縣、台南市、高雄市於3月5至7日完成初選民調，嘉義縣翁章梁勝出，台南市黃偉哲勝出，高雄市陳其邁出線；宜蘭縣原有3位登記，後來2位退選，形成陳歐珀一人同額參選，未辦理初選。

選舉對策委員會將提名案送中執會討論，因中執會仍有否決權，陳歐珀是否被提名受關注，與會人士轉述，包括陳歐珀等4人，今天的中執會都無異議通過。

此外，中執會後，選對會也完成直轄市議員初選民調執行順序抽籤。高雄市為3月19日至23日；新北市3月26日至3月30日；台北市及桃園市4月9日至20日；台中市4月16日至20日；台南市4月23日至27日。依程序，5月30日中執會公告直轄市議員提名名單。（編輯：李淑華）1060314

確定參選宜縣長 陳歐珀：下週向陳金德請益

（中央社記者范正祥台北14日電）民主進步黨宜蘭縣長被提名人陳歐珀今天表示，提名是承擔責任的開始；下週安排將與宜蘭縣代理縣長陳金德會面請益，用最大誠意拜託陳金德一起承擔責任。

民進黨中執會下午通過提名由立委陳歐珀參選2018年宜蘭縣長。

陳歐珀在立法院受訪表示，提名是承擔責任的開始，面對未來的選戰，誠惶誠恐。在最短的時間之內，會以最謙卑、最誠懇的方式，向黨內大老、意見領袖請益，同時也用最誠懇的方式，積極整合民進黨整體力量，希望迅速整合，迎接年底選戰。

他說，宜蘭是台灣的民主聖地，任何代表參選宜蘭公職者，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。

媒體問是否代表自己打敗代表新潮流系的陳金德？陳歐珀說，他沒有打敗任何人，而是感謝大家的幫助。

媒體追問，是否邀請陳金德擔任競選總幹事？陳歐珀說，他會盡最大的誠意，拜託陳金德一起承擔責任。

被問到民調目前仍輸給中國國民黨在宜蘭縣提名的林姿妙許多，陳歐珀說，他個人過去所做的4次民調，彼此民調相差都是在10%範圍內，只是到後面階段，因為競爭比較激烈，民調的支持度比較混亂。

陳歐珀說，總統蔡英文認為宜蘭是台灣民主價值的命根，宜蘭一定要贏；宜蘭縣黨部已規劃，明天安排他拜訪縣政府、縣議會、水利會、小英之友會，預計下週與目前出國的陳金德見面請益。

陳歐珀並發表「團結齊心．再造宜蘭光榮」聲明指出，初選期間，無論順逆，他及團隊成員都虛心視為一種試煉，坦然面對，以求茁壯成長。

他表示，未來，也將與所有關心宜蘭的縣民朋友，共同面對宜蘭當前的困境，展望未來，且邀集各界人士及學者專家提供意見，由下而上，匯集民意，擘畫並充實「活力宜蘭 進步新政」的縣政規劃內涵。（編輯：溫貴香）1070314

延伸閱讀》民進黨挺徐定禎 蔡英文下令團結翻轉苗栗

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