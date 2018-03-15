/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

楊金龍備詢處女秀 坦言大方向彭規楊隨

發稿時間：2018/03/15 10:13

最新更新：2018/03/15 10:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
央行總裁楊金龍15日出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這是他擔任總裁後首度到立法院備詢。（中央社檔案照片）央行總裁楊金龍15日出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這是他擔任總裁後首度到立法院備詢。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北15日電）央行總裁楊金龍表示，金融環境變化快速，央行貨幣政策的工具是固定的，但執行的時點、力道如何拿捏，不可能與前總裁彭淮南一樣，「不過目標是一致的」，坦言大方向彭規楊隨。

楊金龍今天出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度到立法院備詢。國民黨立委盧秀燕問楊金龍，今天是他備詢的處女秀，「電視台特別來直播」「今天心情如何」「昨天晚上睡得還好嗎？」楊金龍回應「還可以」。

盧秀燕問楊金龍，外界對他的政策展望有很多的好奇，但也有人以「彭規楊隨」四字形容，對此他做何回應？對此楊金龍表示，在跟隨彭淮南這段期間，彭淮南強調要遵守中央銀行法職責，「大目標就定在那邊，基本上，我和我的同仁將嚴肅、全力以赴遵守中央銀行法規定」。

楊金龍強調，金融環境時常改變，央行手中貨幣政策工具就是這些，但如何選擇，以及執行的時點，該如何拿捏力道，「沒辦法跟彭總裁時一樣，但目標是一樣的。」坦言大方向仍是彭規楊隨。

楊金龍也說，近期匯率波動加大，央行若想強力扭轉趨勢，那是「吃力不討好」，因此採取彈性管理浮動匯率制度。盧秀燕說，那是否可以為楊金龍的政策下個註解，就是「順勢而為、力求穩定」，楊金龍回應，「可以，我可以接受，非常好」。（編輯：鄭雪文）1070315

延伸閱讀》衛生紙齊喊漲 楊金龍：對國內物價影響不大

延伸閱讀》楊金龍成為台灣20年來第一位央行新總裁 外媒怎麼看

延伸閱讀》幫家裡養雞鴨賣了換學費 楊金龍從小就「身體力行」經濟學理論

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP