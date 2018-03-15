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關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
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米其林加持一位難求 這些餐廳都說不會漲

發稿時間：2018/03/15 13:28

最新更新：2018/03/15 13:59

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首屆台北米其林指南14日出爐，「頤宮」是全台唯一獲三星的餐廳。（中央社檔案照片）首屆台北米其林指南14日出爐，「頤宮」是全台唯一獲三星的餐廳。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北15日電）首屆台北米其林指南出爐，唯一摘三星的君品酒店中餐廳「頤宮」，及二星的喜來登請客樓目前訂席至3月底前全滿，面對外界擔憂「米其林光環加持後就漲價」，2家餐廳均表示不會。

首屆台北米其林指南昨天出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是全台唯一獲得三星的餐廳，君品和觀光股雲品同屬雲朗集團。

奪得米其林二星則有2家，分別是祥雲龍吟、寒舍旗下台北喜來登飯店的請客樓，一星則有17家餐廳，包括亞都麗緻旗下台北亞都麗緻飯店內的「天香樓」等。

台北米其林指南消息一出，唯一獲得三星加持的「頤宮」櫃台訂位電話接到手軟，雲品回應表示，頤宮訂位目前至3月底前都客滿，甚至有民眾已預約小年夜當天訂位。

台北喜來登請客樓原為僅提供會員制招待貴賓的「來來飯店私人俱樂部」，因鄰近立法院、警政署、台北車站等交通樞紐，成為許多政商名流專屬宴客場所，自2005年起便對外開放正式更名為「請客樓」。

喜來登也表示，「請客樓」近期不斷接獲顧客詢問及訂位電話，原本3月訂位狀況就已8成，米其林官方消息正式公布後，3月訂位近全滿，預計本週過後，4月及5月訂位狀況將持續攀升。

另外，「天香樓」獲得米其林一星加持，亞都麗緻回應，在米其林消息公布前後訂位就陸續湧進，目前3月底至4月中旬訂席狀況最滿，整體成長約2到3成，昨天晚餐甚至打破慣例翻桌一次。

米其林「黃袍加身」後，餐廳訂位難免一位難求，面對外界擔憂，「紅了就調漲售價」，雲品回應，頤宮確定不會漲價，喜來登也表示，沒有調漲售價的規劃，但每年年中都會按照客人喜好度調整菜單；亞都麗緻則表示，「天香樓」目前沒有計畫調整售價。（編輯：鄭雪文）1070315

首屆台北米其林指南14日出爐，共20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是唯一獲得三星的餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟、請客樓，一星則有17家餐廳。圖為本屆摘星餐廳一覽。中央社製表　107年3月14日首屆台北米其林指南14日出爐，共20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是唯一獲得三星的餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟、請客樓，一星則有17家餐廳。圖為本屆摘星餐廳一覽。中央社製表　107年3月14日

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