雙北定期票遭質疑 柯文哲：政府沒有那麼白癡

台北市長柯文哲（前）15日表示，雙北大眾運輸定期票，市府經財務試算，會提撥停車費收入補貼。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳妍君台北15日電）雙北共同推出新台幣1280元大眾運輸定期票，引起未編列預算和虧空國庫等質疑。台北市長柯文哲今天指出，市府經財務試算，會提撥停車費收入補貼，「政府沒有那麼白癡」。
針對台北市、新北市的大眾運輸定期票政策，有作家在臉書貼文質疑此舉「虧空國庫」；民進黨台北市議員梁文傑也質疑「政策買票」，並表示議會還沒審查通過這筆預算。
柯文哲出席台北市107年災害防救演習時受訪表示，這次的定期票政策雙北計劃了兩年，透過雙北協調，也經過財務試算，才決定推出。
柯文哲說：「這個我們都算過，怎麼會虧空國庫，政府沒有那麼白癡。這個我們想了很久才推出來的，常常外面搞不清楚就亂講。」
他表示，市府會提撥停車費收入來補貼，「還有一點，我們整個捷運的業外收入都在增加。這個放心好了，對錢我是很小心的人」。
對外界質疑政策買票，柯文哲說，定期票政策是為了解決台北市交通問題。因為台北市的機車和自用車數量都在增加，道路面積卻沒有隨之增加，除了提高公共運輸使用率，沒有其他辦法可以改善交通。（編輯：方沛清）1070315
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