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深澳電廠過關 經部：備用容量率才能達標

發稿時間：2018/03/16 14:51

最新更新：2018/03/16 15:25

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經濟部能源局16日表示，2025年如果沒有深澳電廠，將無法達成備用容量率15%的法定目標。圖為深澳更新計畫完工示意圖。（台電提供）經濟部能源局16日表示，2025年如果沒有深澳電廠，將無法達成備用容量率15%的法定目標。圖為深澳更新計畫完工示意圖。（台電提供）

（中央社記者黃雅娟台北16日電）深澳電廠環差案通過環評大會審查，引起地方政府及環團不滿。經濟部能源局今天表示，2025年如果沒有深澳電廠，影響備用容量率1.4%，將無法達成備用容量率15%的法定目標。

深澳燃煤電廠環差案，14日晚間在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票後，全案通過環評，引起雙北市及環團不滿，新北市政府更宣布，不會核發生煤使用許可，也不核發固定汙染源設置許可及操作許可。

經濟部能源局長林全能今天對外召開記者會表示，會積極跟地方政府溝通，不過這部分不能代表地方政府發言。台電總經理鍾炳利則表示，取得生煤許可等，都是在2025年商轉以後，前期可能是需要拿到建廠執照等，都會跟地方政府積極溝通。

林全能指出，在2025年非核家園的前提下，燃煤發電占比將逐漸由2020年的43%，下降到2025年的30%；而深澳電廠影響備用容量率1.4%，當年將無法達到法定備用容量率15%。

綜合考量節電效果、GDP成長及極端氣候影響等，能源局及台電預估今年尖峰用電量為3625.9萬瓩，到2025年尖峰用電量將成長為4032.3萬瓩。雖然每年規範用電量只能成長1%，但是不可能阻止工商業繼續生產，今年也希望抑低尖峰用電量能夠達到每日139萬瓩，減緩用電壓力。

林全能指出，深澳電廠除了使用最先進的超超臨界機組之外，讓排放污染物降到最低；鍾炳利表示，台電不使用褐煤、泥煤，這種熱值很低、污染排放又高的燃煤原料，而採購的亞煙煤都符合排放規範。

根據台電規劃，2025年時，燃煤電廠如林口電廠3部機組、大林2部機都是使用超超臨界機組，台中電廠10部機組屆時會完成空污設備改善計畫；興達燃煤電廠以及民營的麥寮電廠屆時都會改建成天然氣電廠。

針對電力排碳係數的規範，環保署規定，從現在的每度電排碳0.529公斤，到2020年每度電應降到0.432公斤，2025年應降為0.394公斤。林全能表示，屆時台電的燃煤電廠以及整體發電都會符合相關規範；當天環評大會要求的逐年能源發電占比，預計4月中將對外發表討論。（編輯：張均懋）1070316

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