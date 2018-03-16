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電價調漲3% 用電大戶盼穩定充足供電

發稿時間：2018/03/16 20:27

最新更新：2018/03/16 21:23

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電價費率審議會結果16日出爐，決議調漲平均電價3%，為每度2.6253元；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。圖為民營電廠供電一景。中央社記者董俊志攝　107年3月16日電價費率審議會結果16日出爐，決議調漲平均電價3%，為每度2.6253元；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。圖為民營電廠供電一景。中央社記者董俊志攝　107年3月16日

（中央社記者張建中、韋樞、潘智義台北16日電）4月1日起電價調漲3%，國內晶圓代工、面板及鋼鐵等用電大戶表示，近年積極提升用電效率、加強節電及投入太陽能電廠建置，更希望台電能有穩定而充足的供電。

電價費率審議會結果今天出爐，決議自4月1日起調漲電價，原定平均電價新台幣2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響。

晶圓代工廠龍頭台積電表示，電費占整體生產成本不到10%，這次電價調漲對營運影響應很小；穩定與充足供電，對營運是最重要的考量。

另一晶圓代工廠聯電則指出，電價調漲對營運應會有小幅影響，將會造成成本增加，內部將追求更高效率因應。

中鋼公司公用設施處表示，中鋼每年用電量中，購自台灣電力公司約占45%，電費約45億元，4月1日起電費調漲3%，粗算一年增加電費1.35億元，平均每個月電費增加1125萬元，中鋼必須從增加自發電量來節省。

中鋼指出，中鋼從多年前即開始實施節能減碳措施，並不斷汰舊換新設備，提高生產效率，減少水電等資源耗費，中鋼已逐年規劃汰換部分舊的汽電共生發電設備，以提升發電效率。

另外，中鋼從去年起執行為期3年的太陽光電計畫，在中鋼集團所有企業的屋頂裝置約80MW（百萬瓦）裝置容量的太陽光電，去年已完成30MW，今年正在建設另外30MW太陽光電。預計明年全部完工後，可節約中鋼集團的辦公和生活用電。

面板大廠友達強調，已推動智慧節能管理多年，過去10年在面板製程用電降幅達40%，展現明確節電效果。友達近年也積極投入太陽能電廠建置，推動創能開發綠色商機。

群創指出，電價占面板生產成本雖然不高，但因台電力公司壓降造成累計損失、影響產線運作，呼籲政府能夠充足且穩定的供電。（編輯：張良知）1070316

影片來源：中央社

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