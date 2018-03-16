新電價出爐 台電恐短收400億

經濟部16日召開電價費率審議會，決議調漲平均電價3%，並決定將住宅及小商家用戶不調漲門檻分別調高至500度及1500度，預估對消費者物價指數（CPI）影響不到0.08%。中央社記者徐肇昌攝 107年3月16日