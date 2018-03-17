/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 電價宮澤理惠詹順貴米其林
>rss

傳歐盟開徵數位稅 美：堅決反對

發稿時間：2018/03/17 03:11

最新更新：2018/03/17 03:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）全球貿易戰山雨欲來。歐洲聯盟（EU）計劃開徵數位稅，美國多家網路科技公司恐遭殃，美國財政部長梅努欽今天聲明指出，美國「堅決反對」針對特定單一企業的做法。

法新社報導，歐盟下週將公布數位稅計畫，徵收在歐盟境內的營業稅，稅率在2%到5%間。這項數位稅計畫將針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。 在美國總統川普宣布開徵鋼鋁稅後，歐盟的做法讓外界認為是針對美國的鋼鋁稅展開回擊的第一步，也引發外界對全球貿易戰的擔憂，而美國財政部率先高分貝喊話。

梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出，美國「堅決反對」任何國家提出針對特定數位科技公司的計畫， 這些公司中有些對美國的就業與經濟成長大有貢獻，這種「新且多餘」的稅負，會遏制成長，最終傷害勞工與消費者。

梅努欽說，他完全支持以「國際合作」的方式，解決現代經濟發展帶來的關稅挑戰，並讓國際稅務體系永續發展。

在歐盟針對高科技公司收稅的做法傳出後，美國開始高舉國際合作。

川普曾公開批評，歐盟對美國產品與企業設下貿易壁壘，呼籲歐盟來談，就可以免除鋼鋁關稅。

不過，歐盟針對川普在貿易上「棒子與胡蘿蔔」齊舉的做法，已揚言報復，如今傳出從美國在全球占龍頭地位的數位經濟領域出發，課徵針對性極強的營業稅。（編輯：徐睿承）1070317

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP