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王建民回洋基小聯盟教球 經紀人：規劃當教練

發稿時間：2018/03/17 13:37

最新更新：2018/03/17 16:32

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旅美台灣投手王建民現身MLB紐約洋基隊春訓基地當客座教練，指導小聯盟春訓營的年輕投手們。（中央社檔案照片）旅美台灣投手王建民現身MLB紐約洋基隊春訓基地當客座教練，指導小聯盟春訓營的年輕投手們。（中央社檔案照片）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯16日專電）旅美台灣投手王建民現身美國職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的春訓基地，指導小聯盟春訓營的後進，王建民經紀人張嘉元表示，當教練是他的生涯規劃之一，他樂意接受。

王建民有沒有可能把中華職棒當成球員生涯的最後一站，他今年初受訪時答覆，「可以考慮一下」，不過中華職棒新球季即將開幕前夕，王建民現身紐約洋基春訓基地當客座教練（guest instructor），指導小聯盟春訓營的年輕投手們。

張嘉元今天答覆中央社記者詢問表示，王建民這次回到他所熟悉，位於佛羅里達州坦帕市的洋基春訓基地，與重返投手丘無關，也無關再穿球衣回球場，純粹是應邀來此學習與幫忙。

張嘉元說，正好王建民之前的隊友，回到此地擔任培訓新秀的主管，並徵詢有沒有意願來看看，王建民欣然接受，因當教練是他的生涯規劃之一，也希望能在此好好學習。

王建民去年返台時曾被問若結束球員生涯後，是否考慮當教練，王建民說，「我還是比較偏向教學，不會只想待在單一球隊」，有機會應該會投入類似棒球學校的教學模式。（編輯：陳俊碩）1070317

延伸閱讀》王建民退休前最終站 鬆口不排除中職

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