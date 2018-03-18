央行22日理監事會 利率可望連7凍

（中央社記者邱柏勝台北18日電）央行22日將召開首季理監事會議，外界關切升息議題。但央行總裁楊金龍日前在立法院備詢時指出，需求強勁導致物價上漲，通膨超過2%，才有升息條件。對此市場解讀，利率「連7凍」機率高。



美國聯準會（Fed）3月20、21日將召開為期2天的公開市場委員會（FOMC），央行主管指出，根據聯邦基金利率期貨預測，美國3月升息機率已達「百分之百」，且美國今年升息次數，有可能從3次提高為4次，顯見美國通膨壓力逐漸浮現。



而台灣央行也緊接在聯準會之後，於22日召開今年第一季理監事會，同時是楊金龍首度主持理監事會的「處女秀」，市場關切台灣是否跟進升息。不過，從日前央行提送立法院財政委員會的業務報告中，已透露楊金龍不急於升息的態度。



楊金龍於業務報告中指出，今年1至2月平均CPI年增率則為1.54%，漲幅仍屬溫和；且根據主計總處預測，今年CPI年增率為1.21%。若以主計總處預測CPI年增率為計算基礎，目前台灣實質利率為負值，仍高於多數主要國家。其中部分國家經濟成長率還高於台灣，但實質利率卻相對較低，顯示台灣實質利率水準在主要經濟體中「尚稱允當」。



楊金龍在立法院財委會備詢時亦表示，國際機構、還有台灣經研機構的預測，都認為台灣通膨仍屬溫和，目前台灣物價仍穩定。除非經濟成長非常好，需求強勁導致物價上漲，通膨率超過2%，才會有升息的條件。



對此，匯銀人士解讀，央行第一季升息的可能性相當低，重貼現率維持1.375%不變機率高。國泰金日前發布最新經濟預測，也研判央行升息的時間最快出現在第二季；至於新台幣兌美元匯價雖會跟著亞幣走勢偏強，但不至於出現大幅升值走勢。（編輯：趙蔚蘭）1070318