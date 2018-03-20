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美股重挫 台股盤中守住11000大關

發稿時間：2018/03/20 11:20

最新更新：2018/03/20 11:32

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美股19日重挫，台股20日早盤一度下跌65點，盤中跌幅收斂，蘋概股漲跌互見。（中央社檔案照片）美股19日重挫，台股20日早盤一度下跌65點，盤中跌幅收斂，蘋概股漲跌互見。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北20日電）美股19日重挫，主因臉書傳出個資外流醜聞，致科技龍頭股大跌，台股今天早盤一度下跌65點，盤中跌幅收斂，蘋概股漲跌互見，11000點大關失而復得，但仍跌破週線。

美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，歐股19日收黑，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道。

約10時55分，加權指數來到10998.61點，下跌48.29點，成交值新台幣594.06億元。各類股族群普遍走跌，塑膠、化學、生技、鋼鐵、觀光族群較強。

蘋概股漲跌互見，聯發科上漲6元，至340元，漲幅1.8%，位居台股成交值第一；股王大立光下跌115元，至3595元，跌幅3.1%；台積電下跌3元，至252元，跌幅0.98%；鴻海下跌0.4元，至92.5元，跌幅0.43%；可成漲3元，至365元，漲幅0.83%。

分析師指出，未放量前，台股恐難一次克服1月下旬頭部型態反壓，約在11100至11270點，以反覆震盪整理機率居大，整理區間將落在10800點至11200點，盤面結構將呈現個別族群表現。(編輯：趙蔚蘭)1070320

延伸閱讀》臉書用戶個資外洩 祖克柏身價跌逾千億

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